Rocío pudo hablar con su padre gracias a la solidaridad fueguina

Finalmente buenas noticias para Rocío Sánchez, la joven de Comodoro Rivadavia, quien buscaba a su padre de Ushuaia y con quien no mantenía contacto hace tres años, ante el robo de su celular.

Esta mañana, la joven pudo dialogar con su padre, Héctor Herrera, gracias a que la noticia pudo ser compartida en las redes sociales y desde el propio portal. La divulgación del pedido de ayuda, llegó hasta los familiares de su padre, quien no dudó en buscar a su hija.

“Mi papá me dijo que me había estado buscando pero no me encontró. Él tenía otra dirección de mi casa”, contó Rocío, y agregó que “estuvimos hablando un buen rato”.

También la joven chubutense contó que gracias a la solidaridad de los fueguinos, “llamaron un montón de personas que lo conocen”.

De esa mantera Rocío pudo reencontrarse con su padre y enterarse que la familia se amplió, esperando pronto poder conocer la ciudad del Fin del Mundo y por supuesto volver a ver a quien le dio la vida.

Desde Ushuaia 24 agradecemos a todos aquellos que compartieron la noticia y se comunicaron para ayudar a la joven.