Vandalizaron los vidrios de la Casa Beban

La Casa Beban, el inmueble histórico de Ushuaia emplazado en el Paseo de las Rosas, sufrió daños en sus ventanas y desde la Municipalidad ya radicaron la denuncia en la Policía para encontrar a los responsables del vandalismo.

Según se informó desde el Municipio, los vándalos rompieron seis vidrios de ventanas de la antigua Casa Beban y del vidrio de la puerta trasera.

El Secretario de Cultura y Educación, David Ferreyra, confirmó que se hizo presente Defensa Civil y la Policía, tomaron fotos y muestras del lugar e iniciaron la búsqueda de indicios sobre los actos presuntamente vandálicos. “Esta mañana hicimos la denuncia correspondiente, estamos viendo con personal de Defensa Civil si podemos ver cómo sucedió, no es nuevo. Tenemos carteles que indican que hay cámaras filmando , también algunas cámaras que no son de la Municipalidad. Más allá de que es un patrimonio cultural, no está bueno que pase con ningún bien público ni ajeno”, indicó.

“En otra situación similar logramos que la Justicia aplique la pena correspondiente, y lamentamos que esto siga sucediendo. Lo más preocupante es que lo hicieron con sus manos, porque en algunos vidrios vimos sangre, sobre los vidrios y en el entorno”, detalló.

“Tenemos mucho trabajo por delante, hicimos muchísimo y vamos a hacer mucho más, pero es necesario que cuidemos nuestra Ciudad. Queremos seguir haciendo cada vez más linda a Ushuaia, cada vez más nuestra, y por eso es que pedimos y reiteramos cuidarla, respetarla y respetarnos, no destruir el patrimonio que es de todos, no vandalizar, preservar las garitas de colectivos, nuestros museos, nuestros parques, nuestros arroyos, nuestras plazas, playas, paseos. Reparamos y seguimos para adelante, pero queremos seguir para adelante y cada vez mejor”, dijo el secretario.