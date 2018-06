Aborto: Lilita Carrió habló a los que se sintieron traicionados por Cambiemos

La diputada nacional y fundadora de la coalición de gobierno, Lilita Carrió, envió un mensaje a los votantes de Cambiemos que se sienten traicionados por el espacio al emitir su voto a favor de la legalización del aborto y los cambios sorpresivos de votos de algunos diputados, entre los que se encuentran los diputados de Tierra del Fuego.

En su cuenta de Facebook, la parlamentaria apuntó que “los cambios y manipulaciones de votos en la cámara de diputados por la madrugada mostraron lo peor de la política mediocre y corrupta de los últimos años”.

En ese sentido, recordó que “cuando señalé al interbloque que era el “’último sacrificio’ era para decirles que la Coalición Cívica no está acostumbrada a la mugre política de las madrugadas, y queda claro que mi actitud fue no interferir en la conciencia de nadie”, sin embargo, señaló que el cambio en los votos “es una inmoralidad política, mugre, que me hastía desde muchas décadas atrás, eso no es república”.

Sobre el proyecto, la diputada manifestó su preocupación por “la fragilidad y el hedonismo de un amor líquido que termina destrozando los cuerpos de mujeres jóvenes y descartando la potencia de vida de niños con capacidades diferentes”.

“En la era del amor líquido y donde lo “cool” pasa por ser pro aborto, reivindico a muchas mujeres que lucharon por la igualdad de trato y oportunidad, queremos ser diferentes e iguales con los hombres, y deploramos un feminismo-machista, violento, iracundo e intolerante. Hay millones que no estamos en los extremos y descriminalizar a la mujer joven es necesario, pero la prohibición cultural también lo es”, sostuvo.

Finalmente, Lilita habló a los votantes de Cambiemos, muchos de los cuales se volcaron a las redes sociales advirtiendo que no volverán a votar al espacio en el 2019 – incluyendo a los diputados provinciales- por su postura, cuando se creía en otro estilo de gobierno: “A los que quedan sin esperanza, a los que se sienten traicionados, los llamo a llorar en silencio, a cambiar las cosas y cambiar Cambiemos en la unidad de la república posible. Les puedo asegurar que para mí el sacrificio del jueves es que, a pesar de lo que vi, sigo creyendo que vamos a poder cambiar. Que Dios los bendiga, corrija y proteja”, concluyó.