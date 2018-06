Romano fue suspendido de la UCR y salió a cuestionar la medida

El concejal de la Unión Cívica Radical, Juan Manuel Romano, fue suspendido dentro de su propio partido, y el edil salió a cuestionar la decisión mediante una carta en Facebook.

Al edil se lo atribuye de no estar a favor de sentirse dentro del espacio de Cambiemos, de cara a lo que será el 2019 donde la gran mesa pretende ir en unidad. " Se me acusa de haber apoyado la candidatura del presidente de la UCR en Tierra del Fuego Federico Sciurano a diputado en el 2017, quien se presentó a las elecciones por fuera de Cambiemos, bajo el frente electoral Unir TDF", disparó Romano.

El edil lamentó "profundamente que se haya tomado esta decisión, que el disenso o pensar distinto tengan como consecuencia una suspensión y no un debate o un entendimiento de una posición distinta".

"No busco culpables, no me enoja ser al momento el único sancionado por el Tribunal de Conducta de la UCR, solo me causa una profunda tristeza que un partido con la tradición política y democrática del radicalismo no contemple posiciones adversas y pretenda “adoctrinar” con sanciones de este tipo, desoyendo lo que sienten muchos afiliados, que no están de acuerdo con Cambiemos", apuntó.

"Trabajo a diario por una ciudad mejor, trascendiendo partidos políticos, tengo puntos de encuentro con personas de diferentes sectores políticos y creo que eso enriquece mi función. Creo que eso tenemos que hacer quienes fuimos electos por la gente: trabajar por la comunidad que nos eligió y no para la tranquilidad o el statu quo de algunos", sostuvo Romano.

"Estoy abierto a reunirme con quien sea, de los sectores políticos más diversos, porque creo que en la diversidad está el camino para un futuro mejor", dijo el edil que en los últimos tiempos tuvo un acercamiento al intendente Gustavo Melella, de FORJA, el radicalismo K en la Provincia.