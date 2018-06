Tito Stefani cambió su voto sobre el aborto y se defendió: “No soy abortista, soy católico”

El diputado por el PRO, Héctor “Tito” Stefani, salió este martes a defender su voto a favor del aborto, luego de que numerosos fueguinos salieran cuestionarlo por su cambio en su decisión y por la decepción de los votantes con el espacio de Cambiemos, tal como sucedió entre los seguidores de los diputados del Frente Para la Victoria.

“No soy abortista, soy católico, y creo en Dios. Tampoco soy hipócrita por eso en cada acto de mi vida asumí la responsabilidad que me tocó, para bien o para mal. Por lo tanto me hago cargo de mis actos y ese es el motivo de estas líneas”, comenzó diciendo Stefani en su cuenta de Facebook, en un mensaje claro a los que están decepcionados con el PRO.

“Lo cierto es que, al inicio del estudio del tema, estaba más inclinado por la posición del no a la despenalización del aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo. Tal vez por intuición, por mandato, por creencias, por un sinnúmero de justificaciones de índole personal. Pasaron más de 700 expositores por el Congreso de la Nación, médicos, científicos, madres, hijas, actores, biólogos, fundaciones con las más variadas visiones. Con mi equipo decidimos hacer un role playing: mitad debía defender el Si y mitad el No”, explicó el diputado.

“También le abrí la puerta de mi despacho a cuanta persona quiso hacerme conocer sus argumentos o acercarme información, porque siempre estamos dispuestos a cultivarnos, a aprender, a tomarnos nuestro trabajo con responsabilidad y sobre todo a conocer otros puntos de vista”.

“Empezamos a pensar que el problema que se planteaba no era de creencias ni de valores sino más un problema concreto y real de salud pública, una deuda con las mujeres, con el feminismo, con esa igualdad de género que tanto pregonamos desde los más diversas tribunas sociales...”.

“La indecisión hasta la madrugada del jueves de mi votación se basó en que había y hay algunos puntos del proyecto del que creo pueden mejorarse. Por eso, acompañé en general para luego introducir algunas modificaciones en particular”, señaló Stefani.

Para el diputado, “existe un límite difuso entre lo público y lo privado. Allí entiendo que nadie puede arrogarse el poder de suplantar la decisión que toma cada mujer por el motivo o la causa que sea. No hay forma. Hay hechos muy concretos: el problema de salud pública existe y la penalización falló. Por eso mismo, todos los días hay mujeres que continúan sometiéndose a prácticas ilegales poniendo en riesgo su salud física y psíquica”.

“Esta no es una ley para abortar ni un método anticonceptivo. A las mujeres que no quieren abortar o interrumpir su embarazo no las afecta. Sí permite a las otras mujeres, sacarlas de la ilegalidad y proteger su salud, situación que tendría que haber ocurrido hace tiempo...mucho tiempo”, sostuvo.

Finalmente, el diputado fueguino pidió “despojarnos de todo fanatismo, analizar evidencias y respetarnos un poco más con una mirada inclusiva y tolerante como sociedad de conjunto. Lamento profundamente las agresiones y amenazas de todo tipo que recibí”.

A pesar de sus explicaciones, sus seguidores volvieron recargados a su cuenta propinando todo tipo de comentarios, teniendo el cuenta que el diputado cambió su voto y muchos de los que lo votaron creían en un “cambio” político social y con valores republicanos.