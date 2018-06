Frigerio: "Planteamos la necesidad de generar una mesa de trabajo con toda la oposición"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, dijo que se trabajará con la oposición de cara al presupuesto 2019. “Cambiemos es un gobierno de minoría y necesita el acompañamiento de la oposición”, sostuvo.

“Planteamos la necesidad de generar una mesa de trabajo con toda la oposición con objetivos ambiciosos. En eso está incluido el Presupuesto, que debe reflejar el compromiso que tenemos de ir hacia el equilibrio de las cuentas públicas”, señaló en una entrevista con Radio Mitre. Y agregó: “Tenemos diálogo permanente con los gobernadores. Hay conciencia de la situación que atraviesa la Argentina. En comparación con años anteriores, vemos cuentas más ordenadas y provincias con mayor previsibilidad”.

Frigerio consideró, a su vez, que esa coincidencia también se verá expresada en términos parlamentarios, más allá de las diferencias partidarias. “Cuando se observa en perspectiva histórica, en dos años y medio hemos sacado muchas leyes, no menores, que han transformado a la Argentina. A pesar de haber asumido el gobierno con un quinto de los senadores, un tercio de los diputados y cinco gobernadores de veinticuatro”, sostuvo. Y se mostró optimista, más allá de los más reacios al consenso. “Hay un sector que pone palos en la rueda, pero no es el sector mayoritario de la oposición. No vamos a excluir a nadie del diálogo. Vamos a convocar a todos”.

Respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el funcionario nacional consideró que “ya no se puede vivir de prestado” y que esto representa una oportunidad para el país. “Fuimos con nuestro programa, a partir de las reformas estructurales que ya habíamos hecho”, sostuvo. Y agregó: “No caben dudas que la Argentina va a cumplir con lo que se comprometió a hacer”.