El Ministerio de Educación informó que el jueves habrá clases

El Ministerio de Educación informó que este jueves 28 de junio habrá clases con normalidad en todos los establecimientos educativos de la Provincia, pese a que ayer se había informado la suspensión de clases por jornadas institucionales extensivas.

"Esta medida busca no discontinuar las clases con jornadas institucionales extensivas. De esta manera, las actividades previstas para el día jueves se realizarán más adelante en el año, en una fecha a confirmar", dijo la cartera que conduce Diego Romero.

En tanto, y tal como estaba anunciado, el miércoles 27 no habrá actividad en las escuelas ya que los docentes estarán abocados a una jornada de trabajo institucional. "No se trata de un día feriado, si no de un día laborable para los docentes, quienes deberán concurrir a las jornadas institucionales ya previstas. Por su parte, el miércoles será feriado para los agentes de la administración pública central y el personal POMyS que presta servicios en los establecimientos educativos, por ser el Día del Trabajador Estatal", aclaró el Ministerio.