Lietti: “Ushuaia tiene más alojamientos irregulares que habilitados”

El presidente de la Cámara de Turismo aseguró que este año hubo una profunda caída en las reservas de alojamiento y apuntó a los establecimientos no registrados.

El presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, Marcelo Lietti, aseguró ayer que “hoy hay más alojamientos irregulares que los habilitados” en la ciudad y que este año los hoteles registraron una profunda caída en las reservas de alojamiento.

“Hoy hay más alojamientos irregulares que los habilitados. Las denuncias contra estos establecimientos comenzaron con 85, luego crecieron a 140 y ahora están en más de 300, es decir cinco veces más”, apuntó.

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia, Lietti observó que en esta temporada de invierno los hoteles han registrado una profunda caída en las reservas: “En algunos meses del año pasado se ha alcanzado un 58%, y en el 2016 se alcanzó un 66%, y este año los hoteles tienen un 18% de ocupación, lo que es una preocupación del sector”.

Si bien muchos de los hoteles y hostales ya ofrecen las reservas y pagos online por Internet como se realiza a nivel mundial, en el sector hotelero hay una preocupación porque “hay una incompetencia desleal por falta de controles” en los establecimientos irregulares que muchas veces se ofrecen en redes sociales y páginas de clasificados.

Para Lietti, desde el Estado “se ha dado herramientas para que se registren formalmente, pero hay un bajo porcentaje que se fue a registrar” por lo que reclamó una intervención por parte de las áreas municipales y del Gobierno.

“No se pide que dejen de existir, sino que estén en el control y que paguen los impuestos, los derechos, alarma de incendio, el monotributo, la legalización. No hay que subestimar al turista, el consumidor elije lo que quiere como por ejemplo en un departamento chico, el propietario lo recibe y es una atención muy buena, pero el dueño tiene que tener todo en regla como la inspección de los bomberos, salida de emergencia y ahí todo lo que conlleva una habilitación de hotel”, reclamó.

“Lo que se tiene que hacer es tomar la decisión de hacerlo y la verdad que no esta en nosotros. Hay que salir a hacer controles, se hizo, pero no alcanza y no se organizan entre la AFIP y el INFUETUR, y esta cosa que se genera donde hay herramientas, pero se necesita una decisión política”, analizó el Presidente de la Cámara turística.