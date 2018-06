Aumentan los casos de moquillo entre canes en Ushuaia

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Ushuaia alertó este viernes que se han aumentado la cantidad de casos de moquillo entre canes, por lo que recomendaron el cuidado de la salud de las mascotas y la aplicación de medidas de prevención.

La situación fue observada por las veterinarias de la ciudad y transmitida esta información al área municipal. La titular del área, Dra. Marcela Garber, manifestó que “de acuerdo a lo que nos informan los colegas del sector privado y a las observaciones que realizamos desde el área en la vía pública, se ve más cantidad de casos de moquillo que en años anteriores”, lo cual “está directamente ligado a la tenencia responsable de mascotas”.

Explicó que el moquillo es una enfermedad que no es zoonótica “por lo que no se atiende en la Dirección de Zoonosis” y que “no se transmite a las personas pero es altamente contagiosa entre los perros”, a lo que agregó que “la transmisión es aero nasal, por lo que cuando hay perros sueltos en la vía pública y a ello se suma que los canes no han sido vacunados durante años por sus dueños, se produce un incremento de la cantidad de casos”.

Además, se recordó que la aplicación de vacunas contra esta enfermedad, contra la rabia, y las contempladas en el calendario de vacunación de mascotas son obligatorias y se realiza en el sector privado, mientras que el Municipio presta el servicio sin cargo de entrega de antiparasitarios, implantación de microchips y castración.

"La prevención básica es la vacunación del animal desde cachorro"

Garber indicó que “la prevención básica es la vacunación del animal desde cachorro, lo que se hace en el sector privado; todos los años se debería llevar la mascota para cumplir con el plan de vacunas -además de la antirrábica que es obligatoria-, y no dejar los animales sueltos en la vía pública y sacarlos con collar y correa, para evitar esta especie de brote que se está dando por la cantidad de casos”.

La funcionaria manifestó que “tener una mascota no es una necesidad primaria” por lo que “si tomamos la decisión responsable y en familia de incorporar un animalito al hogar debemos saber que eso significará un costo en alimentos, en vacunación y en consultas periódicas al veterinario” ya que “no hace falta que el perro esté enfermo para hacerlo, se trata de prevención”.

Por último, Garber remarcó que la Municipalidad “no realiza atención veterinaria ni aplica vacuna a mascotas de vecinos” pero sí lo hace con los animales que están en Zoonosis para dar en adopción, y recordó que el servicio que se presta en forma gratuita desde el Municipio a través de Zoonosis “es el de entrega de antiparasitarios, castración e implantación de microchips”.