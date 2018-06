Karamanian anticipa la nieve para el domingo

El meteorólogo informó que el intenso frío continuará hasta el domingo y ese día llegará la nieve, aunque no en temporal.

El meteorólogo de la Municipalidad, Gabriel Karamanian, adelantó este viernes que el intenso frío que prevalece desde esta madrugada continuará hasta el próximo domingo, día en el que se espera una nevada, aunque no en forma de temporal como ocurrió días atrás.

“Habrá algunas nevadas a partir del día domingo en el mediodía o la mañana. Esta nevada estaría hasta el lunes al mediodía y evaluamos entre 10 y 15 centímetros de nieve”, dijo en Radio Nacional Ushuaia.

En tanto aclaró que esta nevada no tendrá el mismo proceso de temporal. “De ninguna manera no es el mismo proceso. Es un evento típico de invierno, que no es el que tuvimos días pasados”.

A partir de hoy y mañana “hay aire frio que provocan heladas y durante el sábado alguna nevisca leve. Esto hasta el domingo”, indicó el profesional y agregó que “después del día lunes tiende a mejorar, pero con aire frío hasta el miércoles”.

Consultado sobre los pronósticos extendidos a 15 días, el profesional sostuvo que “hoy hay modelos que te dicen como viene en quince días, pero muchas veces no lo doy por la variabilidad y uno tiene credibilidad. Prefiero ser mas cauto en esas cosas”.