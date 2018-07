Salvemos las dos vidas: “Evitemos el derramamiento legal de sangre”

Médicos, profesionales de la salud y personal, iglesias, familias y vecinos se concentraron este domingo en el cartel “USHUAIA” (emplazado en la costa de la ciudad) para decir “Salvemos las 2 vidas” en rechazo a la despenalización del aborto, aprobado por la Cámara de Diputados e impulsado por organizaciones feministas.

Bajo una nevada y temperaturas heladas, los congregantes se reunieron en el lugar sin banderas políticas y con la consigna a favor de la vida de la madre y de la criatura por nacer, tocando puntos como lo biológico, legal, concepción de la vida y conciencia médica.

El petitorio completo acompañado por los profesionales de la salud de Ushuaia

Hay un esfuerzo por cosificar la vida intrauterina pero el ser humano es el mismo desde la concepción hasta su muerte, lo único que cambia el estado evolutivo en el que se encuentra en cada momento de su desarrollo con su forma particulares de interactuar con su entorno.

En cuanto a los argumentos biológicos y científicos, es redundante afirmar que la vida humana comienza desde la fecundación. Es increíble que en pleno siglo 21 estamos debatiendo cuándo comienza la vida, es como discutir si la Tierra gira alrededor del sol o el sol gira alrededor de la Tierra. Con demasiado esfuerzo, no por la opinión de personas u organizaciones basadas en lo que nosotros nos parece, ha sido fehacientemente aprobado por la ciencia

En el orden jurídico hay un claro conflicto de derecho, que por un lado el de elegir de la madre y otro de la vida del hijo.

Y el tercero la objeción de conciencia de profesionales de salud; por el derecho a elegir hay un derecho superior y fundamental que es el derecho a la vida y de este derecho emana el resto de los derechos humanos, es por eso que estamos en contra de la despenalización del aborto porque reconocemos el valor supremo de la vida desde la concepción hasta la muerte natural del individuo.

Destacamos que toda la legislación argentina, la Constitución, los tratados internacionales, el Código Civil y Comercial protegen al niño por nacer desde el momento de su concepción. Y lo hacen a sujeto de derecho, así el derecho de la mujer que tiene por sobre su cuerpo, encuentra su límite frente a otro cuerpo, ya que el embrión no es parte del cuerpo de la madre, su ADN es distinto al de sus progenitores, que lo conforman como un ser humano singular, distinto e independiente de la madre.

Nadie puede decir quién vive y quien no tiene derecho a seguir viviendo ya que no existe derecho a matar. Decidir quién vive no es progresismo o desarrollo es fachismo impuesto a través de una actitud autoritaria. El aborto no es y no puede ser un derecho y tampoco puede ser una conquista social, es un delito que quiere ser legalizado a través de intereses y falsas premisas.

El aborto no es la solución a ninguna problemática social, es como si para terminar con la pobreza dispusiéramos legalizar la matanza de los pobres, no hay ninguna vinculación alguna entre la profesión de medico y el aborto, no es propio de la medicina matar personas inocentes e indefensas, el aborto es contrario a la salud porque mata al niño por nacer y poner en peligro la salud de la madre.

La interrupción del embarazo, como eufemísticamente la quieren llamar, es un acto de extrema violencia que termina con la vida de un inocente. Seamos aliados de la vida humana, y todas sus etapas de desarrollo desde la concepción hasta la muerte natural y evitemos el derramamiento legal de sangre porque va a traer condena y maldición sobre la Argentina.