Nefróloga del hospital: "Hay poca cantidad de donantes"

La nefróloga Zarina Aguad del Hospital Regional Ushuaia aseguró que “hay poca cantidad de donantes” en relación a los números a nivel nacional, a pesar de que “hay importantes campañas de donación de órganos”.

La semana pasada se realizó en el Hospital Regional Ushuaia dos jornadas intensivas de capacitación, en donde participaron profesionales de nefrología, diálisis, cirujanos y radiólogos, en la que se buscó "actualizar" a los trabajadores en las nuevas tecnologías referidas a la nefrología.

Allí la profesional contó que recibieron a cuatro nefrólogos que dictaron el curso, “meramente práctico y llegaron a la ciudad con el equipamiento para capacitar a todo el personal médico asociado al trabajo de la nefrología y la diálisis”.

La doctora contó que los capacitadores “trajeron muñecos de práctica médica, para recrear los métodos invasivos, ecografías y los avances médicos que nos aportaron para mejorar las técnicas en pacientes nefrológicos” y que en el caso de nefrología “se realizan procedimientos como colocación de catéteres transitorios, semipermanentes, biopsias renales, monitoreos, entre otras intervenciones”.

Sin embargo, a la hora de hablar de la situación de trasplante la profesional indicó que el procedimiento de donación, según la Ley nacional, que lleva adelante el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), prevé que el órgano se recibe de un donante de la región, “con lo cual nos ubica en un número bajísimo de trasplantes. Hay importantes campañas de donación de órganos, porque lo cierto también es, que hay poca cantidad de donantes”.

En otro orden, se expresó sobre el trabajo que realizan en la capital fueguina. "Estamos incorporando pacientes a una terapia prediálisis, esto es nuevo a nivel nacional”, dijo e informó que en la Provincia “tenemos alrededor de 100 pacientes en terapia de reemplazo renal, un 60 por ciento de estos pacientes, son diabéticos”.



Sólo en Ushuaia, se incorporan 10 nuevos pacientes con tratamiento de diálisis por año y esto, “teniendo en cuenta que al trasplante se llega en 6 o 7 años, según el procedimiento nacional de donación de órganos, es un numero por demás importante en el tiempo”, informó la doctora.



El programa de enfermedades crónicas de Tierra del Fuego, realiza un trabajo de prevención, no sólo las asociadas a las renales directamente, que producen insuficiencias y dañan los riñones, como “hipertensión, diabetes, obesidad y otras. Hay que trabajar mucho sobre estas tres enfermedades, que inexorablemente terminan haciendo daño en este órgano y terminan en diálisis”, describió la profesional.



“Una excelente campaña es concientizar a toda la población de controlar los riñones una vez al año, tenga o no antecedentes, porque lamentablemente, cuando comienza alguna anomalía no es asintomático en lo inmediato y cuando comienzan los síntomas ha perdido más de la mitad de la función”, finalizó Aguad.