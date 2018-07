El radicalismo molesto con Carrió

La Unión Cívica Radical (UCR) emitió este viernes un duro comunicado en contra de la diputada, Lilita Carrió, a quien le pidió dejar de hacer declaraciones polémicas y la acusó de querer destruir el espacio.

"Somos un partido político nacional, soberano en sus decisiones y democrático hacia adentro. No un proyecto personal ni un liderazgo mesiánico", comienza el texto, y agrega que "la frivolidad discursiva alimenta de manera peligrosa a la oposición. Los argentinos necesitan seriedad, no un stand up permanente".

La UCR también sostiene que ellos son los "fundadores" del espacio de Cambiemos, integrado por el PRO y la Coalición Cívica, por lo que pidieron a Carrió "que se abstenga de continuar con esta serie de declaraciones desafortunadas, que lamentablemente ya se han vuelto una costumbre suya".

"La respuesta no puede ser "ya sabemos cómo es Carrió". La respuesta es respetar, de una buena vez, a los socios de la coalición de gobierno que ella pretende destruir", sostienen.

"Que nos diga Carrió, realmente, cuánto aporta hoy a Cambiemos y a las políticas del Gobierno Nacional. Seguramente sea menos que las propinas que deja", concluye el comunicado.