Agasajos y reconocimientos por los 97 años de Río Grande

La ciudad de Río Grande celebra este miércoles su 97 aniversario, y lo festejó con dos agasajos tanto para antiguos pobladores como para los nacidos el 11 de julio en concordancia con el cumpleaños de la ciudad.

Anoche, en el gimnasio Don Bosco unos 1500 antiguos pobladores participaron del agasajo del Gobierno provincial, “en agradecimiento a su contribución y al legado que dejan a Río Grande”.

En el festejo participaron la gobernadora Rosana Bertone, el vicegobernador Juan Carlos Arcando, y funcionarios.

Allí la mandataria contó una historia de una mujer en la ciudad: “tuve una charla con la pionera Doña María que me decía que llegó a Río Grande hace 88 años, y me contaba que había 400 casas, nada de lo que vemos hoy estaba en ese momento, no había servicios y había que pelearla todos los días”.

“Hubo gente que vino a trabajar, que vinieron de Chile, de Croacia y de distintos lugares de la Argentina. Todos ellos vinieron a forjar esta hermosa ciudad, y hoy tenemos todos juntos un desafío: el de seguir haciendo crecer a Río Grande” expresó.

La Mandataria recordó también que “muchos vivieron el conflicto de Malvinas y tenían que oscurecer sus casas a la noche, trabajar con otros vecinos para organizarse y, por más que tengamos el 2 de Abril para conmemorar, en esta ciudad todos los días son nuestro 2 de Abril porque aquí es donde se vive la pasión de nuestra patria y la pasión por la defensa de nuestra soberanía”.

“Siempre hay algo por que pelear. Ustedes recordarán cuando compraron su primera casa, su primer auto y cuando mandaron a sus hijos a la escuela. Hoy quizás ya tienen a sus nietos y a sus bisnietos con ustedes, y por esos hijos y nietos es que nosotros tenemos que seguir construyendo esta ciudad” dijo la Mandataria.

En tanto esta mañana el intendente Gustavo Melella, celebró el aniversario con los nacidos el 11 de abril con un desayuno y destacó la austeridad del Municipio ante la crisis que atraviesa el sector industrial y comercio, dos sectores impulsores de la economía de la ciudad.