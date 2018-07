Desmienten que existan bases norteamericanas en Tierra del Fuego

Como hace dos años, los rumores de instalaciones de bases norteamericanas en Tierra del Fuego volvieron a estar en las redes sociales, pero esta vez con un video de la cadena televisiva iraní Hispan TV, que en su momento había hecho una fake news (falsa noticia) y malintencionado las declaraciones del ministro Jefe de Gabinete de la Provincia, Leonardo Gorbacz.

El funcionario provincial salió aclarar este jueves que se pudo enterar de la viralización del video a través de su hermano “que vive en Buenos Aires y no tiene nada que ver con la política”.

Según explicó -en el programa Laberintos de Radio Provincia- “es un video es de una entrevista de hace dos años, donde me veo más joven y no usaba barba como ahora. Es un video del 2016, que en la parte que me entrevistan a mí hablaba sobre la relación con el gobierno nacional, pero luego los del canal iraní editaron la nota, mostrando imágenes de que van a instalar bases militares en Ushuaia, sin tener pruebas ni nada relacionado”.

Gorbacz aseguró que “pasaron dos años y nada de eso sucedió y solo el hecho de volverlo a pasar descarta lo que el informe dijo hace dos años” y puntualizó en que “llama la atención que en este momento se viralice y es porque alguien estuvo trabajando encima”.

Para el funcionario, la viralización del video surge “con lo que Tierra del Fuego y el Gobierno ha avanzado en materia de soberanía de las Islas Malvinas, con la creación de secretaria de Estado de representación oficial con el respaldo de la Legislatura. Eso a alguno le molesta y trata de opacar ese avance. Tratan de distorsionar las declaraciones de la gobernadora y no se les ocurrió otra idea que hacer viralizar el video y ver si algún incrédulo se asustaba, cosa que no sucedió y no va a suceder”.

“Yo lo relación con el tema de la soberanía y se ha visto que en este tema se ha avanzado y algunos actores que usan el tema de Malvinas con fines que no tienen nada que ver”, insistió el Jefe de Gabinete.