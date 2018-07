Día del amigo: Los celulares alejan los encuentros personales

Los celulares transformaron la manera de comunicarnos, en algunos casos para bien y otros para mal como lo es en el Día del Amigo en donde un estudio realizado por la empresa Motorola señala que un 50% de los usuarios están pendientes de sus celulares y le es más fácil enviar un mensaje virtual que un encuentro real con amigos, lo que nos alejan de las personas que están justo enfrente a nosotros.

Hoy es el día del amigo y como cada año, seguramente los encuentros y las reuniones se multipliquen. En este contexto pensar qué papel va a tener el smartphone es muy importante. Si bien los celulares son una herramienta muy preciada en el día a día porque gracias a ellos es posible realizar transacciones bancarias, comprar bienes y servicios, aprender sobre distintas temáticas, consultar al médico, conectarse con seres queridos e iniciar nuevas relaciones, también pueden hacer que las personas se alejen de quienes tienen justo en frente.

La encuesta realizada recientemente por Motorola determinó que casi el 50% de los argentinos no puede ignorar el hecho de recibir un mensaje, lo cual hace que se excuse y lo responda inmediatamente o, aunque intente no hacerlo, no pueda evitar mirar el celular y estar pendiente de eso, lo que a menudo le hace perder el hilo de la conversación.

Esta encuesta también detectó que un tercio de los argentinos tiene su celular en la mesa durante una comida. Sin embargo, no todas son malas noticias, ya que una cifra más alentadora tiene que ver con que el 50% de los argentinos usa su smartphone de manera consciente, estos usuarios viven con su teléfono, no en él. Utilizan inteligentemente el smartphone para ahorrar tiempo y energía que podrían invertir en cosas que realmente les importan. Se dieron cuenta de que el equilibrio entre el celular y su vida es algo que necesitan cuidar y trabajan para mantenerlo.

Bajo esta perspectiva, el usuario tiene en sus manos el poder de elegir las alternativas que el smartphone le ofrece para facilitar su vida, el inconveniente es que muchos pierden de vista que cada vez más el dispositivo está suplantando las conversaciones personales, los gestos cara a cara, los encuentros reales.