Tras el Operativo Saturación, no descartan realizar nuevos controles

El comisario de la Policía Provincial, Esteban Stiezen, no descartó este lunes que haya nuevos controles policiales luego del mega operativo realizado este fin de semana en distintos puntos de la ciudad, denominado “Operativo Saturación”.

En diálogo con el programa EntreNosotros de Radio Provincia, la autoridad informó que los controles realizados este fin de semana se enmarcan dentro de disposiciones de la Dirección Regional Zona Sur, como se realiza en Río Grande a través de la Dirección Regional Zona Norte.

“El objetivo es sumar personal de la guardia y en esta oportunidad se realizó este fin de semana. Consiste en reforzar personal en lugares y se sumaron 100 al operativo ordinario lo que conforma 200 efectivos durante el sábado y domingo en horas de la mañana”, explicó.

Stiezen aclaró que “la finalidad del servicio es la prevención general de delito y para ellos se suman efectivos en la calle en lugares estratégicos y sensibles, con controles de tránsito e identificación de personas y otras actividades”.

Respecto del balance sobre el operativo, el Comisario destacó que fue “muy satisfactorio, tanto en lo humano y técnico”.

“Lo que destacamos que el delito ha sido 0 durante el operativo y después, si se han registrado algunas infracciones en el tránsito lo que ha generado detenciones contravencionales y secuestros de automotores”, agregó.

Por otro lado, el Comisario no descartó que se realicen nuevos operativos: “Es una metodología que s esta implementando y que no sorprendan al vecino porque en días posteriores se pueden ir dando, y no necesariamente un fin de semana”.

Para el “Operativo Saturación” participaron divisiones de Narcocriminalidad, Servicios Especiales (Fuerza Elite de la Policía) y el can de la policía antinarcóticos.