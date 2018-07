Las respuestas de Sánchez Posleman a las preguntas de senadoras

El doctor y titular de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Posleman, respondió este miércoles las consultas de los senadores al exponer su postura sobre el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo.

La primera pregunta fue de la senadora, Miriam Boyadjian, quien consultó la objeción de conciencia, es decir el rechazo de los médicos al aborto.

- Posleman: Nosotros somos 80 médicos y por lo menos el 90% ha presentado su objeción de conciencia. Acá hablamos de la objeción de conciencia institucional, donde no es un problema solamente ético o religioso, sino porque vemos que esta ley que penalice el aborte a una ley proabortiva y sin ninguna posibilidad de interferir en prevenir el aborto. Es sabido que un alto de los embarazos no deseados es de miles de adolescente y con esta ley legalizamos la clandestinidad porque una niña de 16 años que quiera hacerse un aborto, nosotros como médicos no podemos aconsejarla que hable con sus padres para que no lleva este proceso sola, sino con el apoyo familiar. Yo como dueño de la institución no estoy de acuerdo en ciertas cosas que me hacen y tengo que cumplir y van en contra de la práctica médica.

- Mientras sea antes un aborto o despenalización del aborto va evitar complicaciones severas, pero no todas y hay que buscarle una solución. Estoy en desacuerdo de la aprobación del aborto porque no ha tenido ningún efecto en la problemática.

Tras responder a la senadora fueguina, fue el turno de la senadora por Mendoza, Pamela Verasay, quien cruzó las opiniones de Posleman por la objeción de conciencia, pidió claridad sobre la legalización.

- Posleman: Lo que vine hablar independientemente de la institución en legalizar o estar de acuerdo con el aborto, no estoy de acuerdo porque en algunos artículos impide a los médicos alternativas a las mujeres que quiere abortar. Y como ejemplo a las chicas de 16 años que no necesitan consentimiento de los padres y nosotros como médicos podamos trabajar con ella para que hable con la familia y acompañe en este proceso. Un aborto puede tener sus complicaciones una simple hemorragia, y que no se comunica con su familia y no puedo intervenir porque tengo escasamente cinco días y pasible a penalidades, no es lo más correcto.