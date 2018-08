Bertone: “El Gobierno nacional no ha dimensionado lo que significa la Patagonia”

La gobernadora Rosana Bertone cruzó al gobierno nacional tras el anuncio de reducción de asignaciones familiares para el sector privado y público nacional en la Patagonia, al hacer entrega de subsidios correspondientes al Programa Provincial “Llegó el Gas” a 35 nuevos vecinos de Ushuaia.

Al hablar en el acto, la mandataria apuntó que “esta provincia tiene un destino de grandeza, pero con esta última medida de las asignaciones familiares el gobierno no ha dimensionado lo que significa la Patagonia; la pesca, los recursos naturales, el agua y todo el crecimiento de desarrollo humano que aportamos al resto del país como lo es el gas y el petróleo”.

“Quizás si nos hubieran preguntado, no hubiéramos llegado a esto y a estas medidas intempestiva que nos afecta a todos, y no tener en cuenta el aporte que hace esta región al país, al conjunto de la Argentina, es desconocer la realidad”, observó y consideró que “como no conocen lo que pasan se toman estas medidas desacertadas”.

Para Bertone, “las crisis son oportunidades, no discuto de la situación que pasan. Creo que a veces no comprendo cómo se llegó a esta situación, pero hoy como gobernante no puedo estar en la queja permanente y mi función es resolver los temas ponerme al frente y tratar que estas cuestiones, que no decidimos y se deciden en el gobierno nacional, nos afecten lo menos posible”.

Si bien la Gobernadora sostuvo que “estamos mucho mejor que otras provincias argentinas” alertó que según los últimos informes continúa llegando personas de otras partes del país a Tierra del Fuego: “Este mes tenemos un 60% de llegada de personas, y a veces estamos pasando los 100%. La gente sigue viniendo a Tierra del Fuego con la expectativa de buscar trabajo y mejorar la calidad de vida, y también nos tenemos que ocupar de esas personas”.

“Hoy les pido a todos y al trabajador privado y a los del sector público que cuiden el trabajo y luchemos juntos que vamos a encontrar el camino”, instó la mandataria.