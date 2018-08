Rechazan la instalación de salmoneras en el Canal Beagle

La Asociación Mane' ken expresó su rechazo e instó a firmar en contra de la instalación de salmoneras en el Canal Beagle, debido al peligro que generan el ecosistema marino y del cual ya hay un antecedente reciente en el sur de Chile.

La presidenta de la ONG, Nancy Fernández, informó este lunes en Radio Nacional Ushuaia que el rechazo surge “a partir de una informacion que nos llega acerca de un acuerdo del Gobierno de la Provincia con el Reino de Noruega para hacer un estudio de base en el Canal Beagle para la instalación de criaderos de salmónidos. En función de esto, varias organizaciones se vienen expresando y un foro patagónico ya presentó un documento al gobierno nacional y provincial”.

En ese sentido, indicó que se elevó una petición en la página de change.org para hacer “un llamado a la gente para manifestarnos en contra” de la iniciativa y agregó que “en pocos días tuvimos muchas adhesiones que al día de hoy llega a 16 mil firmas desde el jueves a la noche”.

Respecto al proyecto aprobado por la Legislatura y avalado por el Gobierno Provincial, Fernández expresó que desde la Asociación “estamos preocupados con la forma de que los legisladores aprueban sin ningún estudio técnico y no haber consultado a las organizaciones. Sabemos que un legislador no tiene que saber todo, pero para eso tienen asesores en diversas áreas temáticas y realmente creemos que no tienen de nivel ambiental porque ya se expresó el CAID, el CONICET, organizaciones gubernamentales, alertando sobre el problema terrible de las salmoneras”.

“No sé a quién se le ocurre hacer ideas faraónicas para pensar que esto sea el desarrollo en Tierra del Fuego e incluso es algo que da poco trabajo para las personas y requiere muchísima ambiental y no se si la provincia pueda tenerla. Es una práctica en retroceso y no se impulsa en los países desarrollados e incluso se están retirando de este modelo. Ahora los llevan a otros países mas débiles legislativamente”, analizó la Presidenta de la ONG.

Entre los fundamentos vertidos en la petición, se señala que “este proyecto implica la introducción de especies exóticas en jaulas; el abuso de antibióticos, antiparasitarios y otras sustancias químicas; la introducción y propagación de enfermedades y de sus agentes causales; la acumulación de residuos sólidos y líquidos en el fondo marino; las interacciones negativas directas e indirectas con mamíferos marinos y aves, entre otros son altamente perjudiciales para nuestro ambiente y no aportan ni generan empleos ni producción local”.

“Ya tenemos la experiencia de Chile, donde se causó un daño irreversible al ecosistema. Esta experiencia nos debe servir para no replicarla en Argentina. No vamos a rendirnos hasta lograr nuestro objetivo. No dejaremos que arruinen nuestro mar”, señala el texto.

Petición: https://www.change.org/p/gobiernotdf-no-queremos-salmoneras-en-canalbeagle-salmonerasno-nosalmonfarming