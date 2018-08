Hay dificultades para controlar Precios Cuidados en la Provincia

El subsecretario de Comercio, Eduardo Isern, aseguró este lunes que existe dificultades para el control del programa nacional “Precios Cuidados” debido a que el Gobierno nacional aún no estableció reglas claras para su aplicación, multas, y controles.

El funcionario explicó- en el programa Laberintos de Radio Provincia- que “con Precios Cuidados tenemos dificultades en llevar el control porque es un acuerdo voluntario” y que además en el caso de la Provincia “se tiene una menor cantidad de productos, porque los supermercados Carrefour y La Anónima no tienen la capacidad de traer esos productos”.

“Acá el listado que tenemos es de 350 productos, pero el cumplimiento es voluntario y no hay obligación de reposición si no hay stock, si hay otro producto distinto no se reemplaza y fundamentalmente es que no tenemos normativas claras sobre cómo actuar sobre esto”, reprochó.

En tanto, Isern aclaró que “el acuerdo de Precios Cuidados es de la Secretaría de Comercio de la Nación; nosotros podemos controlar, pero no tenemos la información de Nación para hacer ese control. El supermercado nos da el listado de los productos a controlar y sobre esto no hay control”.

“No podemos hacer un control sobre algo que no tenemos las condiciones de trabajo”, agregó.

En ese sentido, insistió que “con este acuerdo nacional estamos limitados porque no tenemos la modalidad de cómo se debe aplicar, y como no podemos controlarlo, nosotros tomamos otra metodología. A nivel nacional no nos pasan el control y el acuerdo no sabría decirlo”.

Por otra parte, el subsecretario anunció que con motivo del Día del Niño dos comercios de Ushuaia ofrecerán descuentos en productos marcados: “Para el Dia del Niño trabajamos con ofertas que nos hacen llegar los comercios, en donde se baja los precios de los productos que se venden habitualmente. Nosotros desde el gobierno promocionamos esto, y para este Día del Niño habrá un descuento del 25% de descuento en el comercio IMKO (IMCOFUE DE SAN MARTÍN), desde el sábado 10 y desde el martes al jueves de esa semana descuentos en el local Plan B del Paseo del Fuego Shopping Center”.