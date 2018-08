Confirman que no habrá multas para argentinos que visiten Chile con polarizados

Los vehículos argentinos serán considerados en tránsito, por lo que no tendrán multas. El acuerdo se hizo tras negociaciones con el país vecino.

Desde el Ministerio de Relaciones exteriores confirmaron que no habrá multas para vehículos argentinos con vidrios polarizados que visiten Chile, ya que son considerados rodados de tránsito y no se encuadran bajo la nueva normativa chilena.

La información fue confirmada por el Ministerio al concejal, Tomás Bertotto, quien días atrás había elevado una queja e instó a una negociación, debido a que los vehículos que deban seguir su paso por el continente desde y hacia Tierra del Fuego deben pasar por territorio chileno o incluso mucho de los fueguinos que hacen compras en Punta Arenas.

La directora de Límites y Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mónica Dinucci, confirmó que, si bien no es posible dar por escrito el compromiso de incumplimiento de una norma, si es probable la contemplación en los casos de que se trate de argentinos en tránsito hacia el continente o a quienes visiten Punta Arenas.

Dinucci relató que se tendrá “presente que son personas en tránsito que entran con un vehículo que legalmente se puede tener vidrios polarizados”, en los casos de quienes transiten desde Argentina.

La funcionaria conversó con el director de Fronteras de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL) Anselmo Pommés Sermini, quien expresó que, si bien no se puede decir que una ley chilena no se aplique, sí que se tendrá presente que son personas en tránsito que entran con un vehículo que legalmente se puede tener vidrios polarizados, por lo que no se aplicarán multas ni sanciones a tales vehículos.

La titular del área de Límites y Fronteras relató que la intervención del embajador Octavio Bordón, recibió la misma respuesta. “No se puede explicitar, pero se va a contemplar la situación de los vehículos polarizados” insistió la funcionaria.

Si bien “nadie le puede dar una garantía escrita”, Dinucci confirmó que “se alertó a todos los cónsules con el mismo criterio, no solamente al cónsul en Punta Arenas”, con el fin de consensuar el accionar ante casos similares.

En caso de que exista algún inconveniente, aunque Dinucci aclaró que “no debería”, el concejal Bertotto se ofreció como mediador para que se pueda buscar una solución lo antes posible. La funcionara aclaró por lo pronto que desde el primer día que el edil hizo el reclamo, “no ha habido multados” por esta problemática.