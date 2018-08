Magni defendió el aborto y acusó de estar a favor del "aborto legal o ilegal"

El senador kirchnerista por Tierra del Fuego, Julio Catalán Magni, lanzó un polémico discurso al señalar que se está a favor del "aborto legal o aborto ilegal", durante su defensa del proyecto de legalización del aborto en el Senado de la Nación, el cual luego fue rechazado por mayoría.

"Debemos entender y preguntarnos si estamos representando lo que la mayoría de la sociedad espera de nosotros. Me parece que cuando una mujer tiene una decisión tan difícil que tomar, nunca se le da respuesta. Por distintas cosas, por la constitución provincial o por la constitución nacional, porque cuesta un peso más o un peso menos, porque en mi provincia no lo toman a bien, porque en la otra provincia es más conservadora, se la deja sola. El Estado no está cerca de la gente en momentos que sin duda son muy duros, muy sensibles. Y me parece que no se puede negar una realidad que existe, por eso se la tiene que abordar con toda la fuerza del Estado", dijo el senador.

Y disparó: "Acá estamos hablando claramente, y para hacerlo simple, de aborto legal o aborto ilegal. No estamos hablando de otra cosa, después le podemos dar todos los matices que queramos. De las constituciones, del artículo de la ley, o si vino el Ministro de Salud de la Nación y dijo que era más barato o más caro. Pero no me parece correcto que se reduzca este tema a un análisis tan liviano. Ahí es donde me parece que la política debe buscar claramente un camino, un punto de encuentro que nos permita debatir en serio y no dilatarlo, para dar respuesta a la sociedad en general y a las mujeres en particular".

"Yo tengo cuatro hijos, dos mujeres y dos varones, los cuatro me dicen lo mismo: `Papá, que salga´. Creo que más allá de lo que votemos hoy, y la respuesta o no que logremos aprobar, lo que no vamos a poder hacer de ninguna manera es parar lo que viene. Porque los adolescentes, los chicos, lo piden, lo reclaman. La sociedad reclama que el Estado esté presente, que el Estado deje de negar lo que realmente pasa. Y también, que aquel que piensa diferente no sea estigmatizado por ello. Seguramente esto en mi provincia puede generar una gran controversia. Pero eso no debe cambiar nuestras convicciones", sostuvo Magni.