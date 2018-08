Bertone se reunirá con gobernadores por el anuncio de quitar el fondo de la soja

"No sólo se quejan los gobernadores peronistas, si no también gobernadores radicales y de Cambiemos", aseguró la mandataria.

La gobernadora Rosana Bertone buscará reunirse con gobernadores de otras provincias luego del anuncio de la quita del Fondo Federal Solidario, cuyos fondos provienen de las retenciones de la soja, porque "en el caso de Tierra del Fuego, esto nos afecta en alrededor de 360 millones de pesos para el año que viene".

La mandataria aseguró que "las economías se están viendo muy afectadas, y se ve perjudicado el federalismo” sostuvo la Mandataria. “En este caso, no sólo se quejan los gobernadores peronistas, si no también gobernadores radicales y de Cambiemos. Nosotros venimos de firmar el pacto fiscal, y esto no se preveía, a mí me gusta respetar los acuerdos y la institucionalidad. Esto nos cae de sorpresa, y pretendemos primero trabajarlo nosotros, para luego llevar una propuesta. En el caso de Tierra del Fuego, esto nos afecta en alrededor de 360 millones de pesos para el año que viene y como todo lo que pasa, impacta en la economía”.

En cuanto al fuerte recorte que se quiere aplicar a las asignaciones familiares, medida que se encuentra suspendida por 30 días, dijo que están a la espera de la presentación del presupuesto nacional, “ya que el Poder Ejecutivo tiene como plazo del 15 de septiembre en adelante, ahí se verá reflejado si esta medida se sostiene o no”.

“Quiero ser cautelosa con esta suspensión, esto afecta mucho al sector privado en nuestra provincia, a mujeres, a niños, es un impacto en una norma que llevaba sesenta años en el continente. Una norma como esta no se pensó, porque la Patagonia es uno de los sectores que más aporta” manifestó Bertone.

No obstante, la Gobernadora aseguró que “la gente tiene que saber que nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a continuar trabajando, porque cada cosa hay que pelearla todos los días. No nos tenemos que resignar, vamos a plantear todas las inquietudes que tenga la provincia en los estamentos que correspondan”.