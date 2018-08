De Marco fogoneó la interna del MPF y aseguró que buscan desprestigiarlo

El secretario del Medio Ambiente, Damián de Marco y uno de los referentes del Movimiento Popular Fueguino (MPF) salió hoy a cuestionar las publicaciones de los concejales de su propio partido, Ricardo Garramuño, y Gastón Ayala, quienes habían cuestionado al área municipal por el estado del basural y su futuro.

“Hay distintas formas de hacer política y las diferencias se manifiestan en una elección, en un rol que va a hacer cada uno. Mas allá de esta situación de chicana de busca de desprestigio a un trabajo, que no hace Damián De Marco, sino profesionales. Sacarse una fotito en el relleno sanitario, que nunca va haber una foto agradable en este lugar, es mal querer informar a la gente de que no se está haciendo nada. Y se pudo haber resuelto con una llamada”, apuntó en FM Master’s.

El referente del partido aseguró que con la publicación en redes sociales sobre el basural “es querer mal informar y generar este tipo de acciones negativas para que la gente se preocupe y desprestigie las cosas que estamos haciendo. Con esto comparto y estoy totalmente seguro que tiene que ver con una diferencia de criterio por ser del Movimiento”.

Si bien admitió que “está bien que opinen sobre mi persona y actos políticos”, el funcionario aseguró que “yo también puedo opinar y plantear temas” porque “acá se habla con hipocresía que quieren demostrar a Damián de Marco dentro de una gestión”.

“Ahora del otro lado cuando ellos me acusan y se agarran de este trabajo, se tendría que mirar al espejo; hay gente que se saca fotos con Frigerio, con Laura Colazo, acuerdan con Río Grande y después se quieren mostrar mopofistas”, cuestionó.

Consultado por la emisora sobre una posible candidatura para el 2019, De Marco no descartó estar en las listas: “sería una hipocresía decir que no pensamos en una candidatura y se viene una época electoral que uno va a querer estar en el tema, pero no descarto de ser candidato por el Movimiento”, dijo.