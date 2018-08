Corrupción:El Senado aprobó la extinción de dominio

El Senado de la Nación aprobó el proyecto de extinción del dominio para casos de corrupción y hechos ilícitos, iniciativa fue planteada en tres proyectos entre el oficialismo y la oposición, pero que finalmente se impuso el del Bloque PJ.

Por 40 votos a favor y 26 negativos, fue aprobado el proyecto modificado de la Cámara de Diputados.

PICHETTO

En la defensa del dictamen de mayoría, el senador por Río Negro, Miguel Angel Pichetto (Bloque PJ) afirmó que "hoy los jueces federales embargan los bienes preventivamente antes de la indagatoria, y si no hay bienes inhiben de manera general. Cuando se desarrolla el proceso de la investigación, incluso antes de la elevación a juicio, se designan administradores judiciales que tutelan el control de los bienes. Esto está ocurriendo".

Fue crítico con el dictamen que provino de Diputados y dirigiéndose al oficialismo sostuvo que "mañana van a tener que responder ustedes, porque todo vuelve, todo circula. Lo que hagas hoy, mañana también lo vas a pagar. Las normas que regules ahora te las van a aplicar también en el futuro, en un país destructivo, donde siempre lo que viene es peor".

Destacó que "en el sistema penal argentino el principio general es que las normas no son retroactivas. Ninguna relación normativa puede regular cosas del pasado". Aseguró que es necesario tener una ley justa y "no puede invertirse la carga de la prueba. Yo estoy de acuerdo con que se devuelvan los bienes mal habidos". En este punto precisó que el dictamen mayoritario contempla cuatro situaciones de "extinción anticipada". En casos de flagrancia; en caso de fuga; en caso de rebeldía y en caso de muerte del imputado y que no se pueda determinar su culpabilidad. Concluyó afirmando que "cuando se dicta la condena, se resuelve la extinción, siempre que los bienes tengan que ver con el delito".

El oficialismo, en cambio, se manifestó a favor de que el fuero civil tuviera la potestad de dictar la extinción de dominio en medio de una causa penal antes de que haya una condena judicial.

PINEDO

El senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Federico Pinedo (PRO) marcó sus diferencias con el dictamen de mayoría impulsado por la bancada del PJ y concluyó que "el proyecto de mayoría es igual al decomiso" y "no podemos esperar hasta el fin de la condena hasta la extinción de dominio ya que el promedio de los procesos de corrupción o de narcotráfico en la Argentina duran unos 14 años".

Puntualizó que "lamentablemente, en lugar de estar tratando un proyecto de consenso, estamos tratando proyectos contradictorios, que se enfrentan. Nosotros no podemos acompañar el dictamen de la mayoría porque a nuestro criterio establece un sistema que no funciona para los objetivos que creemos que tiene que tener este procedimiento".

En ese punto destacó que "creemos que el proceso tiene que ser rápido, tiene que ser expeditivo, tiene que resguardar el debido proceso, y tiene que aplicarse a los delitos que se han cometido en el pasado y a los que se cometan en el futuro". Puesto en el dilema de apoyar el dictamen de la mayoría del Senado o el que llegó en revisión de la Cámara de Diputados, dijo que "aún con sus críticas, elegiríamos el que viene de Diputados".