Arcando redobló sus dichos y aseguró que los saboteadores "merecen todo el peso de la ley”

El vicegobernador habló sobre las situaciones de sabotajes en las escuelas públicas. Respondió al gremio del SUTEF y aseguró no "abrir conjeturas".

El vicegobernador Juan Carlos Arcando sumó palabras este lunes sobre la situación de sabotajes en las escuelas púbicas que en las últimas semanas han sufrido ataques en el sistema de calefacción e incluso con la apertura de hornallas con el objetivo de generar un escape de gas.

“Se investigará hasta las últimas consecuencias, porque no podemos permitir que la integridad física de alumnos y docentes sea sacrificada en el altar de las especulaciones …”. “No abro conjeturas –continuó diciendo- pero estoy seguro que estos actos criminales, que pueden conducir a una tragedia, no son obra de docentes ni estudiantes. Esto está realizado por inadaptados que merecen todo el peso de la ley”, apuntó el presidente del Parlamento.

Por otro lado, Arcando respondió al comunicado del gremio docente del SUTEF que salió a cuestionarlo a él y a la prensa, acusándola de no preguntar por mantener una pauta publicitaria: “No existe de mi parte una sola palabra en la que haya apuntado al SUTEF como responsable de los atentados, es decir que se desvirtúan mis dichos”, pero lo realmente preocupante es que “en un tema de tanta trascendencia por las connotaciones que tiene no estemos todos juntos para resolverlo”, aclaró y agregó que "lo que está en riesgo no es el ropaje político del gobierno provincial sino la seguridad de nuestros niños y docentes”.

También el vicegobernador se refirió a las agresiones recibidas por la Directora del Colegio Ernesto Sábato que diera lugar a que desde el fuero penal de Ushuaia se impusieran prohibiciones de “ejercer actos de violencia, intimidación u hostigamiento” a tres representantes del SUTEF, manifestando su solidaridad con la titular del establecimiento y lamentando profundamente que “algunos pocos, pretendiendo escudarse en un fuero gremial, cometan actos de violencia con quienes no se someten a sus designios” recordando que “incluso he sufrido en carne propia estas agresiones”.

Por último, hizo un llamado a la reflexión diciendo que “podemos disentir, pero nadie está habilitado a violar principios básicos de tolerancia” subrayando a continuación “en democracia los gobiernos y todos los cargos electivos se renuevan periódicamente, al igual que en las asociaciones intermedias, pero hay algo que no puede ni debe cambiar, y eso es la necesaria convivencia social”.