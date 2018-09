Por usurpaciones, ponen control policial en el asentamiento Las Reinas

Luego de las alertas por usurpaciones en el asentamiento Las Reinas, de Andorra, la Municipalidad y jefes de la Policía mantuvieron un encuentro para instalar un control policial en el acceso al sector y prohibir el ingreso de materiales.

En el encuentro estuvieron el secretario de Gobierno, Omar Becerra, la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Teresa Fernández, el secretario de Medio Ambiente, Damián De Marco, el subsecretario de Seguridad Urbana, Gabriel De la Vega, la comisario Mayor Alejandra Giordano y demás integrantes de la Fuerza.

“Estamos preocupados por la situación que están viviendo los vecinos del barrio y se tomó la decisión en el Gabinete municipal de prohibir todo acceso de materiales al sector en forma inmediata”, dijo Fernández y afirmó que “estamos estudiando varias medidas para resolver el intento de ocupaciones en el sector, por eso la Policía va a estar de manera permanente en el lugar”.

Por último, señaló que “al barrio lo estamos por regularizar y esto pone en peligro todo el trabajo que se viene realizando con los vecinos, una tarea intensa que nos implica llegar a la regularización y no se puede, ni vamos a permitir la ocupación irregular” considerando que “cualquier problema que tenga alguna familia, tiene que ir a las áreas municipales y allí veremos cómo lo resolvemos, pero el ir a ocupar no es la solución y no estamos dispuestos a tolerarlo”.