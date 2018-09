Gobernadores apoyaron el Presupuesto Nacional 2019

El presidente Mauricio Macri, recibió el apoyo de los gobernadores para el Presupuesto Nacional 2019, en un encuentro realizado ayer junto con el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, en Casa de Gobierno.

“Fue una reunión de agenda abierta en donde se plantearon distintos temas, pero por supuesto uno de los más importantes fue el Presupuesto que se va a enviar en los próximos días al Congreso de la Nación. Se trata de un Presupuesto que, además, tiene la característica de ser equilibrado entre los ingresos y los gastos”, destacó Frigerio en conferencia de prensa.

“Encontramos en los gobernadores un acompañamiento, primero para que el Presidente cuente con la herramienta institucional fundamental, que es el Presupuesto que se vota todos los años, y segundo, el convencimiento de que ese Presupuesto tiene que ser con equilibrio”, agregó.



Por su parte, Dujovne resaltó “el diálogo a lo largo de todo este tiempo” y subrayó que “eso le da un plus a este Presupuesto porque muestra que no es un gobierno buscando el equilibrio fiscal si no que es el sistema político de la Argentina el que está buscando ese equilibrio”.



“La reunión de hoy es el broche de un trabajo que venimos haciendo desde hace tres meses. Venimos conversando con los ministros de Hacienda provinciales y con los gobernadores acerca de cómo encarar el Presupuesto de la Argentina para 2019 en la búsqueda de consensos, sabiendo que es un año en el cual el país tenía que reducir drásticamente su déficit”, aseguró Dujovne.



En tanto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, manifestó que “hay un consenso en que la Argentina debe tener una Ley de Presupuesto” y que además “ese Presupuesto debe ser con equilibrio primario”, por lo que pidió “un esfuerzo de todos”.

En ese sentido, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aseguró que la reunión fue “muy productiva” y sostuvo que “la dirigencia política debe tener una madurez para sentarse a ver cuáles son los aspectos presupuestarios que se deben incluir y excluir para tener un equilibrio financiero”.

El gobernador Neuquén, Omar Gutiérrez, agregó que “es importante trabajar en la búsqueda de un Presupuesto justo y equitativo” y remarcó que alcanzar el equilibrio fiscal significa “sentar las bases para que cada una de las economías regionales desarrollen sus recursos humanos y naturales, y se fortalezcan las finanzas públicas provinciales y nacionales”.

Los gobernadores presentes

Estuvieron presentes en la reunión con el Presidente los gobernadores María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Juan Schiaretti (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán), Sergio Casas (La Rioja), Gerardo Morales (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Valdés (Corrientes), Mariano Arcioni (Chubut), Domingo Peppo (Chaco), Lucía Corpacci (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Además, participaron el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, en representación de Alicia Kirchner; el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione; y el presidente de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Aldo Ballestena, en representación de los gobernadores Miguel Lifschitz y Gustavo Bordet, respectivamente, quienes no pudieron asistir por encontrarse de viaje en Estados unidos, indicaron desde el Ministerio del Interior.