CAME: "El impuesto a la distancia frena el desarrollo de Tierra del Fuego"

Foro en Río Grande organizado por CAME - Foto: Came

Ante 200 Pymes de Río Grande, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su preocupación por el "impuesto a la distancia" que pagan las empresas y trabajadores para el traslado y la logística de productos del continente hacia Tierra del Fuego.

El encuentro se desarrolló en el marco del foro regional de Comercio y Turismo “Las Pymes fueguinas: un futuro posible”, organizado por CAME, el Gobierno, la Municipalidad de Río Grande, y la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande (CCIP) con el objetivo de trabajar sobre políticas económicas regionales y proyectos de negocios a fin de vincular la producción regional, servicios en general, el comercio y el turismo propiciando un mejor desempeño de las Pymes.

"La intención del foro fue encontrar un nuevo perfil económico y analizar las oportunidades en conjunto", expresó Diego Navarro, titular de CCIP. "Si bien somos una isla, podemos unirnos porque para que nos vaya bien tenemos que jugar en equipo todos los sectores productivos y también el sector público y privado", agregó.

Por su parte, el vicegobernador, Juan Carlos Arcando, quien participó del encuentro apuntó a la visión geopolítica "Somos una provincia insular, tienen que tener otra mirada sobre nosotros, no como un gasto sino como los que vinimos a hacer patria".

Las conclusiones de CAME en el foro

INTEGRACIÓN: Fue uno de los ejes que más se reiteró a lo largo del foro. "Seguimos siendo una isla. No nos integramos como fueguinos con un proyecto común entre Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, ni nos integramos al continente".

ARRAIGO: "Tenemos que cambiar la forma de pensar como fueguinos no como una oportunidad laboral sino como un proyecto de vida".

DISTORSIÓN DE COSTOS: Un contenedor de Asia a Buenos Aires cuesta entre U$S 1800 y 2200 de 40 pies, mientras que de Buenos Aires a Ushuaia una empresa de cabotaje marítimo con bandera argentina cobra U$S 4500, a eso hay que sumarle el transporte hasta Río Grande. Y desde el Puerto de Ushuaia a Río Grande cuesta U$S 1800 por 200 km entre gastos aduaneros y traslados.

COSTOS LABORALES -Salarios y aportes: La industria metalúrgica paga 3 veces más de sueldo por un mismo empleado que en cualquier otra parte del país, y el comercio abona en promedio un 70% más (60% por "complemento regional" en Río Grande y el 80% en Ushuaia por "zona desfavorable")

LOGÍSTICA: Los comerciantes fueguinos se proveen de mercadería del continente, por consiguiente el transporte es terrestre y debe pasar por un balseo y 4 aduanas. Las demoras por flete varían entre 5 y 10 días y a eso se le suma desprecintado de Aduanas. En cuanto a la industria, abonan dos tarifas de flete diferentes: $ 120 mil por un flete de Tierra del Fuego a Buenos Aires ida y vuelta, mientras que sólo de Buenos Aires a Río Grande cuesta $80 mil aproximadamente.

ADUANA: Algunos proveedores no están inscriptos como "Exportador" y por lo tanto no pueden facturar como “E”. En su mayoría, los proveedores se manejan con remitos para todo el país, por lo que el descuento del IVA a la provincia termina no resultando significativo.

STOCK OCIOSO: Los costos y tiempo de logística generan stock ocioso en el comercio porque necesitan comprar mercadería para toda la temporada y se renuevan muy poco las vidrieras. En el caso de mercadería perecedera, los costos se elevan más por la incidencia del transporte.

CAPACIDAD OPERATIVA: Algunas industrias están trabajando al 40% de su capacidad operativa porque el consumo está paralizado o no hay precio de referencia porque los insumos son importados.

TURISTAS POR POCOS DÍAS: Se reciben más de 400 mil turistas por año, pero con una estadía promedio menor a 3 días. "Falta planificación e interrelación entre el sector privado en materia turística y por eso no se potencia"

EMPRENDEDORES: El 50% de la población es menor de 25 años. Una gran oportunidad para potencializar la cultura emprendedora

IMPUESTO AL CHEQUE: Es la única provincia que soporta el peso del impuesto al cheque, porque no lo puede deducir.

COSTO DE ENERGÍA: La energía eléctrica también es más cara, dado que es la única provincia que sostiene su generación y no está en el interconectado del país. Los aumentos en el gas han afectado significativamente a algunos comercios. "Es lamentable porque nos sobran recursos para autoabastecernos y ofrecerle al país"