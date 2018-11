Aguad aseguró que aún no están los medios para extraer al ARA San Juan

El ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, aseguró este sábado que “no tenemos medios” para sacar al ARA San Juan del fondo marino, el cual fue localizado en la noche del viernes a más de 800 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

El funcionario, junto al Almirante José Villán, y el vocero de la Armada, Enrique Balbi, brindaron una conferencia de prensa para explicar el hallazgo del submarino y dar detalles de cómo sigue la causa.

Al almirante aseguró que a partir del hallazgo “tenemos un límite legal y a partir de ahora la jueza que está a cargo es la que puede remover las distintas partes del submarino, y eso obedece a la necesidad del campo pericial. El otro límite que tenemos es la técnica, cuando se le preguntó a la empresa lo que dijo era que había”.

En ese sentido, Aguad aseguró que “no tenemos medios, y no teníamos medio ni siquiera para llegar a la profundidad del mar. Estos AUV’s, nosotros nos contamos y tampoco tenemos ROV, y tampoco equipamiento para extraer un buque de estas características”.

Por otro lado, el Ministro informó que “anoche me comuniqué con la jueza y ella tiene toda la información con todos los partes. De aquí es más lo tendrá que resolver la justicia y además habrá un sumario interno con sanciones disciplinaria por parte de la Armada y el Ministerio”.

Respecto a la localización del submarino, punto que había sido investigado por distintos buques navales, Agua explicó que “todos los barcos se centraron por el rumbo, las comunicaciones y la explosión; no había duda de que era el lugar de la tragedia. En ese momento todas las armadas del mundo estaban, pasaron todos los barcos e incluso los de la Armada Argentina y no era fácil; siempre dijimos que no es fácil encontrar un submarino y menos las profundidades. La empresa tenia la libertad para buscar, porque muchos familiares decían que no era la zona para buscar, por eso dimos la libertad a tal punto que en los últimos días por indicaciones de las familias el buque Seabed Constructor fue 200 millas más donde decían que habían escuchado un ruido de casco, en donde no se encontró nada. Ayer por la noche volviendo de Mar del Plata, a eso de las 22:30 el Almirante dijo que la empresa que se estaba yendo ya a Sudáfrica habría revisado las cartografías y habían encontrado un punto de sumo interés. Curados de dar expectativas, el barco tenia orden de volver y volvió a las 200 millas en donde a medianoche se confirmó que la imagen era el submarino ARA San Juan”.

El jefe de la Base Naval de Mar del Plata, capitán Gabriel Attis, aseguró que el submarino fue hallado "totalmente deformado, colapsado e implosionado" y sin "aberturas de consideración", partes de la hélice enterradas y restos desperdigados en un radio de 70 metros.