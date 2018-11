Gorbacz: “No se puede hacer de cada tema una guerra”

El Ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, aseguró este martes que “no se puede hacer de cada tema una guerra”, al hablar del encuentro mantenido con el pastor evangélico, Héctor Pauli, quien confrontó la postura del gobierno provincial por la forma ideológica de implementar la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas públicas.

En diálogo con Radio Provincia, el funcionario dijo que en la reunión “fui a manifestarle en nombre de la gobernadora nuestro interés de escuchar algunas quejas de algunos padres sobre la Educación Sexual Integral en las escuelas siempre con el criterio de la ley, pero que puede haber errores y cuestiones de rectificar y estamos dispuestos a escuchar”.

En ese sentido señaló que “en un tramo de la conversación les dije que, si saben mi posición del matrimonio igualitario y con la ley del aborto, y a pesar de que piense diferente, estoy convencido que no se puede hacer de cada tema una guerra”.

En tanto ratificó los dichos del pastor sobre la negativa de dar los votos a quienes se muestren a favor del matrimonio igualitario y de políticas a favor de los gays, como así también del aborto: “El señor Pauli nos dijo que no van a votar a los que están a favor del aborto, y ahí le dije un poco en chiste que no me preocupa porque no soy candidato. Si hay padres que no están de acuerdo como se está planteando la ESI, lo primero es escuchar y no cerrarse en una postura, porque por ahí puede haber acercamiento o modificar”.

“El compromiso que tomé con el Pastor Pauli es que se cite a los padres y en base a la información vamos a tomar medidas para mejorar la ESI, siempre teniendo en consideración de que los padres tienen que participar y ser enemigo de la escuela en ningún caso”, analizó.

Finalmente aseguró que “no se puede pretender que todos pensemos igual, porque por un lado hablamos de diversidad y por el otro nos enojamos a los que piensan distinto. A mí no me gusta que se enojen conmigo por estar a favor del aborto o matrimonio igualitario, pero tampoco me parece que haya que enojarse con un pastor o cualquier persona que manifiesta estar en contra”.