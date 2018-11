Pastor pidió no votar por candidatos fueguinos pro aborto en las próximas elecciones

Por primera vez la iglesia cristiana evangélica de Tierra del fuego alza su voz en contra de las políticas que se vienen desarrollando en los estamentos del Gobierno y del Municipio de Río Grande ante el avance de organizaciones gays y de ideología de género que ahora pretende imponerse en las escuelas a través de una resolución del Ministerio de Nación y avaladas por las provincias.

Este fin de semana se conoció un audio de un culto en donde el pastor de la congregación “Hay Vida en Jesús”, Héctor Pauli, pidió no votar por los candidatos que estuvieron a favor de la ley del aborto, como así también aquellos que implementan normas y quieren imponer ideologías gays en la sociedad.

“Este es el tiempo en que la iglesia se tiene que levantar y van a venir las próximas elecciones y ustedes tiene que aprender y estar involucrado con las cuestiones políticas porque después los diputados y senadores, legisladores provinciales, hacen las leyes. Los concejales de Río Grande nos metieron el cupo trans”, arremetió el religioso.

El líder cristiano contó que asistió a un acto de entrega de diplomas en especialización de trabajos con niños y se encontró con “lesbianas, travestis, gente que apoya al aborto, gente que vetó la ordenanza de derecho del niño por nacer, y hablando de su preocupación por los niños. Me dio bronca, impotencia, asco y me dio todo”.

En ese sentido se preguntó “¿Por qué están ellos ahí, por qué los travestis, lesbianas y gays están con el tema de los niños?... porque nosotros no estamos y porque ellos trabajan con concejales, con el Municipio, por lograr el cupo trans, ahora no hay cupo evangélico", y analizó que "no hay un cupo evangélico porque somos nosotros los que después vamos y los votamos a ellos”.

En ese marco, ejemplificó los argumentos que se dan para justificar la sumisión a un político a cambio de puestos laborales o favores, situaciones comunes entre la clase política. “Mi hermano y mi hermana tu único compromiso es con Cristo y después hay que decirle en la cara como siempre se lo decimos a todos los políticos”.

Respecto al encuentro que mantuvo con el Ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, el pastor indicó que “le dijimos en la cara que si es candidato no lo íbamos a votar por estar a favor del aborto y del matrimonio igualitario, y cuál es el problema si nosotros no le debemos nada a Gorbacz”.

En tanto el religioso felicitó a la gobernadora Rosana Bertone por marchar a favor de la vida, “pero a sus diputados y senadores aborteros no los vamos a votar a ninguno. Así es como los cristianos debemos actuar”.

“Algunos se preguntan cómo llegó [Jair] Bolsonaro llegó al poder y es porque un día los cristianos dijeron basta de que nos tomen por estúpidos, dijeron basta de estar trabajando para otros y alguna vez hay que poner hijos de Dios en esos lugares porque no te va a meter cupo trans, no te va a votar a favor del aborto, a favor de la ideología de género” sostuvo Pauli.

Quiénes votaron a favor del aborto

Durante el debate los diputados y senadores se mostraron a favor de la interrupción del embarazo; algunos de ellos se mostraban en principio en contra, pero radicalmente cambiaron su voto sin dar demasiados argumentos:

Diputado FPV Martín Pérez: A favor del aborto

Diputado FPV Matías Rodriguez: A favor del aborto

Diputada FPV Ana Luz Carol: A favor del aborto

Senadora MPF Miriam Boyadjian: En contra del aborto. Impulsora de Salvemos las Dos Vidas.

Senador FPV Julio Catalán Magni: A favor del aborto

Senador PRO Héctor Stefani: A favor del aborto

Senador PRO Gastón Roma: A favor del aborto

Senador José Ojeda: A favor del aborto