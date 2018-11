Concejal Romano: "Fueron días muy difíciles, de los peores que recuerdo en mi vida"

El concejal de la UCR Juan Manuel Romano aseguró que "fueron días muy difíciles, de los peores que recuerdo en mi vida. Porque uno sabe que es mentira pero de todas maneras tiene que explicarlo a los seres queridos y a la sociedad”, luego de la falsa denuncia en la que se lo vinculaba haber estado en una fiesta de drogas y la violación de una joven.

El edil pidió la palabra tras el cuarto intermedio de la 9na sesión del Concejo Deliberante para expresarse acerca de la difícil situación que atravesó días atrás, tras verse injustamente nombrado en una causa en la que después se probó la falsedad la situación en la que se lo involucraba.

“Yo lo tomé con calma y dando toda mi colaboración para aclarar la causa, pero de todas maneras fueron momentos terribles. Lamento mucho lo que pasó sobre todo por mis hijos, mi familia y la gente que confía en mi”, dijo Romano.

“No puedo dar más detalles porque es un tema delicado que está en manos de la Justicia. Me siento muy aliviado de saber que la verdad sale a la luz. Yo no estoy vinculado con el hecho en ningún aspecto”, aseguró. “Valoro que la investigación sea rápida y eficaz y, sobre todo, darme cuenta que tengo el apoyo y el cariño de mucha gente, de mi familia, mi equipo de trabajo y muchos vecinos y vecinas que me expresaron afecto”, agregó.