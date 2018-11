La actividad industrial a nivel nacional cayó por sexta vez consecutiva 

Aseguran que la caída se debe a un mercado interno "que no repunta" debido a la crisis económica, impuestos y tasas. Las perspectivas de las empresas son pocas.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que la actividad industrial tuvo su sexto mes de caída consecutiva en octubre y se ubicó en una baja del 5%.

Según el informe, el sector sólo está trabajando con el 58,6% de su capacidad instalada. Si bien aumentó levemente la proporción de industrias en crecimiento, el 74% cree que la situación de su empresa es regular, mala o crítica. Sólo un 18,7% espera un repunte en los próximos tres meses.

La caída se debe en parte a la falta de liquidez del mercado, la baja calidad de la cadena de pagos, las tasas de interés excesivas y las dificultades para repagar los pasivos complican el negocio de las Pymes y están obligando a muchas empresas a achicarse o replantear su continuidad.

Además, se acentúa "un mercado interno que no repunta, la producción de las Pymes industriales".

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial de CAME realizada entre 300 industrias pymes del país. El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) registró un valor de 79,8 puntos en octubre.

Las bajas más acentuadas se dieron en “Calzado y marroquinería” (-15%), “Productos de caucho y plástico” (-10,8%), “Productos de madera y muebles” (-10,4%), “Papel, cartón, edición e impresión” (-8,5%), “Productos de metal, maquinaria y equipo” (-7,3%), “Material de transporte” (-3,3%), “Productos textiles y prendas de vestir” (-3,3%) y “Productos eléctrico-mecánicos, informática y manufacturas” (-2,5%). En cambio, no tuvo variación la producción de “Productos químicos” y crecieron la “Industria alimenticia” (0,1%) y “Minerales no metálicos” (1,6%).

“La tendencia de la producción no parece repuntar y seguirá así por lo menos hasta mediados del año que viene”, dice Pablo Bozzanno, director ejecutivo de la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones de Centro de Argentina (CIIECCA).