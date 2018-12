Sellaron el pago extra de fin de año para el sector mercantil fueguino

La presidenta de la Cámara de Comercio Ushuaia, Claudia Fernández, confirmó este jueves que se cerró el acuerdo del pago del extra de fin de año para el sector mercantil, el cual se abonará en 4 y 2 cuotas, sumado al aumento que tendrán los empleados durante los primeros meses del 2019.

“Ya lo firmamos también es el pago de cuatro cuotas de 1250 pesos y pusimos una clausula de aquel que pueda hacerlo lo haga o en dos veces. Es una suma no remunerativa, y no es un bono porque si fuera bono podríamos absolverlo a futuros aumentos, pero es un pago no remunerativo y por eso vimos la posibilidad de quién pueda absolverlo”, dijo en Radio Nacional Ushuaia.

Fernández aclaró que “todo aquel que las cuotas de 1250 no le sean posibles tienen que acercarse al gremio explicar la situación y el mismo gremio podría pagar las cuotas”.

Para el pago del extra, se presentan “dos situaciones de gente sí que aprovecha la tasa conveniente del 36 y pico, comparado con otras tasas del mercado es excelente” con lo cual acceden a un crédito bancario, “pero hay otros que no pueden acceder a esto y otros que dicen que vamos a buscar la negociación con los empleados porque no nos podemos endeudar a futuro”.

En ese sentido, manifestó que tanto los empresarios como los gremios “recorren la ciudad y saben cuál es la situación” económica del sector que viene marcando caídas en sus ventas.

Por otro lado, la presidenta de la Cámara adelantó que durante los primeros meses del año próximo se pagará el aumento acordado en paritaria: “En enero se pagará el 20 por ciento de la paritaria de 2018; enero 7, febrero 7 y marzo 6, siendo el gremio que quedo más alto con el incremento anual del 45%”, dijo.