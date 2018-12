Habilitaron la carga de la SUBE mediante una app

El Ministerio de Transporte de Nación lanzó la nueva aplicación “Carga SUBE Beta”, la cual servirá para cargar crédito a la tarjeta mediante el uso de dispositivos móviles.

La app cuenta con de 57 mil usuarios que la probaron y desde hoy se encuentra disponible de forma gratuita para que los usuarios de teléfonos Android con tecnología NFC puedan descargarla.

La app fue desatollada por Motorola y puede utilizarse en dispositivos moto z3 Play, moto g6, moto g6 Plus, motorola one, moto g5S Plus, moto g5 Plus, moto g5, moto z2 Play, moto z Play.

Cómo descargar la app

Para descargar la app de forma gratuita hay que ingresar a Google Playstore. Al momento ya la descargaron 57.036 mil usuarios, se hicieron 283.156 consultas de saldo y 147.496 cargas acreditadas. Con este lanzamiento se busca duplicar la carga electrónica en los próximos 8 meses y llegar a las 1.400.000 cargas mensuales.

Motorola trabajó en conjunto con SUBE en este desarrollo que permitirán facilitar la forma de carga a millones de personas. Además, nos comprometimos a ampliar los modelos que contengan esta nueva funcionalidad de acreditación de carga.

Cómo cargar la SUBE

Cargar mediante homebanking, aplicaciones Todo Pago y MercadoPago, pim o cajeros automáticos.

Ingresar a “Carga SUBE Beta” y seleccionar la opción “acreditar cargas”.

Apoyar y mantener la SUBE atrás del teléfono y automáticamente contará con el nuevo saldo.

Se podrán acreditar hasta 10 cargas por día en distintas tarjetas SUBE.

Para más información ingresar a https://www.argentina.gob.ar/sube/carga-sube-beta