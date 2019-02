Motorola anuncia novedades sobre su cámara para dispositivos de alta gama

Moto g5s plus, moto g6, moto g6 plus, moto z3 play y motorola one, tendrán nuevas funciones de cámara y novedosas.

La empresa Motorola anunció novedades en las funciones de cámara para los usuarios de los modelos moto g5s plus, moto g6, moto g6 plus, moto z3 play y motorola one.

Entre las nuevas características, la actualización garantiza soporte para calcomanías animadas de realidad aumentada, marca de agua, spot color o color directo en la cámara frontal (disponible en el moto z3 play desde su lanzamiento) además de consejos sobre las funcionalidades.

Las funciones

Calcomanías de Realidad Aumentada

Con esta función de animación de realidad aumentada, es posible colocar stickers de objetos virtuales y personajes en paisajes reales. Con solo agitar tu muñeca para encender la cámara, deslizá la pantalla hacía el lado derecho, elegí el modo“Calcomanías de RA” y activa la función. Después mové tu dispositivo hasta que detecte una superficie y colocá el personaje que más te guste, podes sacarle foto o vídeo para que interactúe en el lugar donde te encontrás.

Marca de agua

Es posible colocar una marca de agua de Motorola en la esquina de la imagen que indique con qué modelo de celular fue tomada la foto. Lo único que tenés que hacer es agitar con tu muñeca el dispositivo para activar la cámara, deslizá la pantalla a la derecha y seleccioná la opción “Configurar”. Posteriormente activá la marca de agua, tal como lo podes ver en la imagen y ¡listo!. Esta función se encuentra disponible en moto g5s plus, moto g6, moto g6 plus, moto z3 play y en motorola one.

Color directo

La función de color en la cámara te permite tener visible un solo color en la imagen, y el resto en blanco y negro. Podes tomarlos en la cámara frontal y posterior. Agitá tu muñeca para encender la cámara, deslizá la pantalla hacia el lado derecho, optá por el modo“Color directo” y tocá para seleccionar el color que deseás mantener. Esta función se encuentra disponible en moto g5s plus, moto g6, moto6 plus y en motorola one

Elemento de ayuda dentro de la cámara

Gracias a este elemento encontrarás consejos sobre las características de la cámara. Disponible en moto g5s plus, moto g6, moto g6 plus, moto z3 play y en motorola one.Todas estas novedades están disponibles en la aplicación "Moto Cámara 2" a partir de la versión 7.2.31.13.