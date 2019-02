Un proyecto de ley fueguino pretende cobrarle la salud a extranjeros de tránsito

Un proyecto de ley fueguino presentado por el legislador del FPV-PJ, Ricardo Furlan, pretende cobrarle la salud a extranjeros de tránsito, pero no aquellos extranjeros que se encuentran radicados en la Provincia.

A raíz de los títulos periodísticos en diferentes portales de Tierra del Fuego, el parlamentario aclaró en el programa Capicúa TDF de FM del Sur, que el proyecto pretende cobrarle un dinero “a aquellos turistas que están de tránsito y tienen un inconveniente de salud más allá del seguro, que muchos de ellos vienen con ello, y hasta lo mismo turistas que se dedican a escalar u otro tipo de cosa requieren del esfuerzo humano, como son los rescates y que demandan algo económico”.

“Si bien la salud se va a seguir dando, que no tiene nada que ver con los extranjeros que vienen acá, sino con los que están de tránsito. A través de administración regional o patagónica podamos tener los mismos valores para el salvataje de emergencia y es para eso el cobro”, agregó.

Seguro médico de turistas

Por otro lado, el legislador ejemplificó que el cobro va más allá del seguro, citando el caso de un corredor del Gran Premio de la Hermandad (disputado entre Chile y Argentina), “donde tuvimos un corredor con un accidente donde debieron ponerle clavos y por cierta cantidad de dólares no se lo operaba. Nosotros no podemos seguir haciendo las cosas gratuitas, porque es nuestro sistema de salud de los habitantes de Tierra del Fuego, y después no tenemos aparatos y las otras atenciones”.

En tanto, Furlan dijo que “el cobro está dentro de la ley y no lo quisimos reglamentar dentro de la norma, sino un marco general y la reglamentación será del Ejecutivo, donde puede ampliarlo a otros organismos (por los rescates) una cobertura mayor y llegar ese fruto económico”.

No obstante, el legislador informó que “esto va a ser una discusión de comisiones y es un proyecto de ley para que se pueda mejorar u opinar”.