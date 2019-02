"Por favor, haga algo", le pide un obrero a Macri

La situación se vivió cuando el presidente, Mauricio Macri, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, recorrieron un complejo de viviendas del plan ProCreAr. Fue allí que el trabajador de la construcción pidió una acción para revertir la situación económica que vive el país.

“Soy un laburante, vivo día a día. Todos los días a las 5 de la mañana me levanto. Perdón que se lo tengo que decir, con respeto. No me importa el Gobierno pasado, ahora es el problema”, señaló el obrero en un diálogo que duró poco más de un minuto .