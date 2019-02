Ex combatiente de Malvinas pide recuperar el casco que le salvó la vida

El ex combatiente de Malvinas, Jorge "Beto" Altieri, hizo un llamado público para recuperar su casco que le salvó la vida durante la guerra, el cual será subastado en Inglaterra por más de un millón y medio de pesos.

En diálogo con la agencia Télam, el héroe contó que “con mis compañeros combatí contra el Tercer Batallón de Paracaidistas británico en Monte Longdon donde fui alcanzado por una esquirla de una bomba inglesa que mató a varios de los nuestros e hirió a muchos y ese casco me salvó la vida".

“La esquirla me pegó justo en la frente, e incluso en las fotos de la página de subastas se puede ver el agujero que le dejó; a mí esa herida me sacó el ojo izquierdo y perdí tejido encefálico de la zona izquierda del cerebro que coordina la conducción del brazo derecho, la pierna derecha y el habla”, describió.

Altieri apuntó, además, que “todavía recuerdo lo fría que se sentía sobre mi cara la sangre que me brotaba de la cabeza porque en el frío de las islas todo se congelaba enseguida; mis compañeros me bajaron del monte al pueblo ni bien pudieron, allí me hicieron curaciones y el 14 de junio me replegaron al continente sin darme cuenta que el casco había quedado allá, dónde lo encontró uno de los paracaidistas ingleses que habíamos combatido en el monte”.

El casco será puesto en venta este jueves.