Arcando acompañará nuevamente a Bertone en la fórmula para la gobernación

El vicegobernador, Juan Caros Arcando, finalmente acompañará nuevamente la fórmula que lleva a la gobernadora Rosana Bertone a renovar su mandato en las próximas elecciones provinciales de junio.

Esta mañana, el Presidente del Parlamento dijo a Radio Nacional Ushuaia que “lo primero que definimos con Rosana [Bertone] fue ponernos a la voluntad del pueblo para la reelección y en el caso particular privilegié fue el proyecto político que comenzamos hace 3 años y medio y que hay muchas cosas que hay que llevar por delante”.

Respecto a los cuerpos colegiados, Arcando señaló que “había muchos sectores que querían integrar una lista y fue complejo, donde algunos tuvieron la premisa del proyecto político y dejaron el espacio a otros compañeros”.

“Uno en esta cosa pone el proyecto político por delante y este proyecto necesita el acompañamiento de todos de aquellos que lo iniciamos, porque nos quedan muchas cosas por delante, aunque no ha sido fácil en estos años por el gobierno nacional que no tiene nada que ver con nuestra ideología. Algunos trataron de confundir las relaciones con el gobierno nacional con el proyecto, y más allá de lo que no piensan, hay que privilegiar el proyecto político”, recalcó.

Para el justicialista, “el pueblo de Tierra del Fuego nos va a acompañar porque sabe cómo recibimos la provincia y todo lo que esa pasando la economía nacional, donde nos tocó enfrentar para tener lo mejor para la provincia”.

Por otro lado, el Vicegobernador se refirió a la sorpresiva postulación del ex legislador radical Juan “Pipo” Rodríguez como gobernador por Ser Fueguino (Cambiemos): “Yo no creía otra cosa y sabia que Cambiemos iba a presentar su fórmula como en otras provincias. Nosotros vamos a hablar del proyecto y espero que la campaña sean esas cuestiones. Y tratar de que la gente vote un proyecto político, y no ofrece a la comunidad agravios”, sostuvo.