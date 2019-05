¿Por qué Cambiemos será Ser Fueguino en las próximas elecciones?

La coalición no se presentará como es reconocido a nivel nacional por la falta de integración de un partido, sin embargo Ser Fueguino buscará ser una opción entre los dos candidatos “kirchneristas”.

Con el cierre de listas y la conformación de los partidos, el electorado comienza a conocer quiénes serán sus próximos candidatos en las elecciones de junio próximo, sin embargo la confusión surge en el seno de los radicales y macristas, ya que Cambiemos se presentará como “Ser Fueguino”.

El legislador de la UCR-Cambiemos, Pablo Blanco, explicó este viernes que “no nos presentamos como Cambiemos porque no está la participación de la Coalición Cívica (que lidera el concejal Tomás Bertotto) y no podíamos utilizar un nombre que incluya a tres partidos, y no es vergüenza como algunos están diciendo”.

“Cambiemos no está conformado en la Provincia, solo se hizo en las elecciones nacionales a diputados en el 2015 y 2017, pero nunca hubo un avance en las conversaciones para conformar, por eso nuestro frente se llama Ser Fueguino y no Cambiemos”, detalló en el programa Capicúa TDF de FM del Sur.

Para dar pelea en las próximas elecciones, Ser Fueguino llevará como candidato a gobernador al ex legislador radical y presidente del Parlamento, Juan “Pipo” Rodríguez, en busca de ser una alternativa entre los dos candidatos con mayor intención de votos, Rosana Bertone (PJ-FPV) y Gustavo Melella (FORJA, radicalismo kirchnerista).

Al respecto, Blanco sostuvo que desde el espacio “nunca dudamos que la íbamos a tener un candidato y había mucha inquietud porque no estaba nada definido, pero estábamos decididos en darle a la ciudadanía una alternativa entre dos candidatos kirchneristas”.

En cuanto a la demora de la presentación pública del candidato por ese espacio, el radical aclaró que se debió a que “había que conversar y lo hicimos hasta ayer, e inclusive cuando medios nacionales y provinciales decían que el gobierno nacional iba a presentar candidato, sin embargo lo hicimos”.

“Es una campaña corta y cuando menos nos acordemos estaremos en las elecciones en junio, y comenzaremos a trabajar con los candidatos en la cancha”, opinó Blanco.