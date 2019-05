134 años de la Policía Provincial: "Seguimos siendo una de las provincias más seguras del país" dijo Bertone

"Nos encuentra posicionados a nivel nacional entre las mejores policías de todas las provincias en cuanto a la percepción de seguridad y a la evaluación de la Policía por nuestra ciudadanía. Podemos afirmar con orgullo que seguimos siendo una de las provincias más seguras del país, pero a ese logro tenemos que cuidarlo entre todos", dijo la gobernadora Rosana Bertone al presidir la ceremonia en conmemoración del 134 aniversario de la creación de la Policía de la provincia de Tierra del Fuego, que se realizó en el gimnasio del Club San Martín de Río Grande.

En su discurso, la mandataria destacó que “nuestra gente confía en la Policía y esto nos debe llenar de orgullo" y destacó que gracias al accionar coordinado entre la Fuerza de Seguridad provincial y las federales “el narcotráfico empezó a perder la batalla” en Tierra del Fuego.

“Como gobernadora me llena de orgullo, porque no todos los gobernadores de la Argentina pueden hablar con la confianza que yo hablo de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego" afirmó Bertone, remarcando que "nuestra policía, muchas veces, es la primera puerta del Estado a la que un vecino acude ante distintas necesidades”.

Bertone recordó que "es el Estado el que debe asegurar y ejercer la paz social", y es por eso que "desde del inicio de nuestra gestión trabajamos en distintos frentes para lograrlo".

La gobernadora no olvidó señalar que "al asumir teníamos como problema la falta de personal, la falta de equipamiento, tecnología e infraestructura", y resaltó que "en estos años de gestión incorporamos 711 efectivos a una Fuerza que tiene al día de la fecha 1900", lo que demuestra "el compromiso de nuestro gobierno con la Policía. Este compromiso se debe renovar a cada momento y en cada desafío que les toque afrontar".

"El objetivo central que nos propusimos al asumir, fue dar batalla frente al narcotráfico" aseveró la mandataria y agradeció a las fuerzas federales "porque supieron interpretar esta política que quisimos llevar adelante y así lo demostraron. Creo que el narcotráfico empezó a perder la batalla en la provincia".

La gobernadora dejó también en claro que "no le tengo miedo a las presiones ni a las amenazas, y no me tiembla el pulso para continuar en esta lucha porque ustedes y yo sabemos que el narcotráfico cambia permanentemente su modalidad delictiva".

Por último, expresó que "es momento de unirse porque estoy convencida que unidos y con el compromiso de cada uno de ustedes, Tierra del Fuego va a ser una de las provincias más prósperas de la Argentina".

Por su parte, el jefe de la Policía de la Provincia comisario Nelson Moreira, manifestó que "en los dos primeros años de esta gestión se llevó adelante un trabajo, junto a la Secretaría de Estado de Seguridad, lográndose al día de hoy contar con una comisaría prevencional y una división de Servicios Especiales contando con un jefe de departamento que redujo a la mínima expresión los hechos de inseguridad".

"El reconocimiento que tenemos por parte de la población, que es a quienes brindamos el servicio, es nuestro mayor logro y esto lo hicimos trabajando de manera conjunta con esta gestión" sostuvo Moreira.