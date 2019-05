Dos funcionarios de Bertone trabajarán con Alberto Fernández

La gobernadora Rosana Bertone confirmó que el presidente del BTF Miguel Pesce y el secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Jorge Argüello, ambos críticos del gobierno nacional, participarán del equipo de trabajo del precandidato presidencial Alberto Fernández, quien irá junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Yo en lo que pueda ayudar estoy dispuesta a poner mis mejores hombres y mujeres, porque tengo en mi gabinete gente muy formada” dijo la mandataria.

Respecto a la situación con la que se encontrará un eventual nuevo gobierno nacional, Bertone remarcó que las prioridades son “recuperar el mercado interno, los puestos de trabajo, la actividad industrial y bajar la inflación”.

Bertone no dudó en afirmar que de llegar Alberto Fernández a la presidencia, la continuidad de la Ley 19640 estará garantizada “porque él me lo ha dicho claramente, y eso es una tranquilidad enorme” y que además, se abre un promisorio futuro para el desarrollo de un Polo Petroquímico. “La posibilidad que tiene Tierra del Fuego no sólo es igual a la de Vaca Muerta, sino superior, porque tenemos gas de mucha más fácil extracción” aseguró la gobernadora.