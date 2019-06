Bechis aclaró algunas dudas del electorado sobre las elecciones provinciales 

El representante del Juzgado Electoral Provincial habló sobre la justificación de voto, la discapacidad y lo que no está permitido hacer durante la veda electoral.

El prosecretario administrativo del Juzgado Electoral Provincial, Luis Bechis, aclaró este jueves algunas dudas del electorado respecto de las elecciones provinciales que se desarrollarán este domingo en donde se elige gobernador, legisladores, intendentes y concejales de las tres ciudades, y además habló sobre el desarrollo de la previa en las elecciones.

En FM Aire Libre, el representante judicial destacó que la organización para las elecciones "viene bien y estamos tratando de terminar la organización de parte nuestra, con el tema de las urnas electorales, preparación con los establecimientos escolares y coordinar el comando electoral la apertura de las urnas. Y también de acompañar las autoridades de mesas y delegados en cada escuela. Estamos bien y trabajando mucho para llegar el domingo de la mejor manera".

A diferencia de elecciones anteriores, Bechis fue contundente al decir que "hay muchos partidos y hace que tal vez se confundan los ciudadanos, donde además tenemos una legislación provincial, dos municipales y de una manera se vota en Ushuaia y otra en Río Grande, y otra manera en Tolhuin".

En otro orden, Bechis aclaró algunos puntos sobre las personas que no pueden sufragar o bien lo que no está permitido durante la veda:

► Vivir en otro país

Una constancia de que estuvo en ese país o cualquier documento que no estuvo en el país. Una copia de pasajes, lo mismo que pasa con los estudiantes, los que están enfermos, o complicaciones que hagan imposible a votar. El trámite se puede hacer en dependencias policiales, aunque no en todo el país hacen la justificación.

►Fallecimiento de familiar: Justificación con el pasaje.

► Bebidas alcohólicas: Desde el sábado a las 21 horas hasta el domingo a las 21 horas.

► Discapacidad: Si tiene un certificado donde diga la discapacidad, es algo que lo justifica. Ese certificado también lo puede presentar un familiar al cuidado de la persona

► Dos candidatos de distintos partidos: Mientras sean diferentes estamentos los candidatos, el voto será válido.

►Fiestas y eventos: Estarán controlados por la Policía y son los agentes que deciden si autorizan o no.

► No votar: Es una multa y puede traer complicaciones a la hora de hacer un trámite. Si no votó en elecciones provinciales anteriores, quedan caducadas y no se deberán abonar.

►Cultos religiosos y juntadas: Están habilitados y en el caso de fiestas de cumpleaños en casas de familias.

►Apellido mal en el padrón: Puede votar, ya que los fiscales de mesa observan el error de tipeo.

► Personas que pueden omitir su voto: Mayores a 70 años