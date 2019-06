La crisis venezolana llega hasta la Unión Europea

Colombia es el país que más sufre la inmigración venezolano, y desde ese país se pidió ayuda a la Unión Europa para atender el gran flujo migratorio calculado en más de un millón de personas.

El gerente de las fronteras colombiana, Felipe Muñoz, viajó a Bruselas para pedir ayuda, asegurando que la crisis migratoria se podrá prolongar con el tiempo."Nosotros no creemos que así mañana hubiera un cambio en Venezuela, la mayoría de migrantes se van a devolver. No hay a donde devolverse. No hay ninguna infraestructura ni educativa, ni social, ni de salud. Es decir que Colombia no está viendo esto sencillamente como una emergencia, sino como un reto fundamental a su desarrollo para los próximos años", explicó.

El funcionario asegura que los inmigrantes llegar "para quedarse".

Las cifras indican que el país ha recibido un millón trescientos mil venezolanos y 20 mil niños han nacido en Colombia.