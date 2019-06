Melella: “Todo lo bueno que haya hecho el gobierno, nosotros lo respetamos”

El gobernador electo, Gustavo Melella, aseguró este martes que “todo lo bueno que haya hecho el gobierno, nosotros lo respetamos”, al hablar de distintos temas que dejaron las elecciones tanto de los resultados como lo que vendrá en los próximos seis meses, durante el período de transición.

El intendente de Río Grande primeramente agradeció “a todo el pueblo porque más allá de los pequeños inconvenientes se votó en paz, se votó bien y eso nos hace bien a todos. Después agradecerle a todos los que nos acompañaron en especial en Ushuaia porque era uno de los temas más difícil de hacer, el escenario complicado y nos abrieron las puertas”.

“A veces uno se hace imaginario de las cosas de lo que realmente es, así que estoy agradecido al pueblo de Ushuaia. Estamos contentos por el trabajo hecho y la militancia, organizaciones, y militantes que se caminaron todo llevando la propuesta”, agregó en diálogo con Radio Nacional Ushuaia.

Victoria en primera vuelta

En cuanto al resultado, del cual nadie esperaba que gane en primera vuelta, Melella aseguró que tenía “la sensación de que íbamos a estar mejor de lo que esperábamos, por lo que había hablado con la gente. Soy tímido, aunque no parezca, y cuando iba a una casa o caminaba les decía a los nuestros que tengo la sensación de que nos iba a ir mejor de lo que esperábamos. No esperaba ganar en primera vuelta”.

Sobre la conformación de la Legislatura, en donde FORJA logró 4 bancas, el Jefe comunal dijo que fue “una gran elección porque no teníamos legisladores, y en Ushuaia solo teníamos a Juan Manuel Romano. Estoy feliz de tener 4 legisladores y del Movimiento porque somos un equipo”.

Transición

Consultado sobre cómo será la transición, Melella informó que mantuvo un diálogo con la gobernadora Rosana Bertone, con quien supo acompañar en las elecciones del 2015 y sumarse a las filas del kirchnerismo. “La gobernadora se puso a disposición y es bueno, pero por otro lado ella es gobernadora hasta diciembre y trabajaremos con equipos nuestros. Va a ser una oportunidad para sentarnos con los distintos espacios de gobierno”, indicó y se esperanzó en que sea “en paz y un momento de transición de sencillez, como lo va a ser en la intendencia de Río Grande”.

En ese sentido, aseguró que su gobierno mantendrá las cosas buenas hechas por Bertone: “Todo lo bueno que haya hecho el gobierno, nosotros lo respetamos. Todo lo bueno debe continuar, dándole el perfil de uno”, sostuvo.

El desastroso trabajo de la Justicia Electoral

Por otro lado, Melella fue crítico del papelón electoral que hizo la Justicia Electoral en donde los votantes se enteraron por la madrugada sobre el resultado del escrutinio en las redes sociales, ya que recién al otro día a las 8 de la mañana se conocieron los resultados oficiales. “La demora es increíble, el resto del país no tenia luz y sabia los resultados antes. No sé cuál fue el motivo, pero nosotros teníamos el resultado mientras que el oficial un 30%. No está bueno y no ayuda a la transparencia y a la paz social”, apuntó.

El gobierno de Melella

En otro orden, el gobernador electo dijo que aún no están los nombres de los que conformarán su gobierno. “Antes de pensar de los equipos, pensamos en que queríamos y no implica que todos vayan al gobierno. Pensábamos que queríamos en economía, trabajo, y ahora vamos a trabajar en estos seis meses y ahí vamos definiendo quienes estarán. Deben ser personas idóneas y sanamente, y tiene que tener diálogo”, observó.

“Tiene que haber equipo y políticas publicas claras. Y que todos hablemos el mismo lenguaje”, resaltó.