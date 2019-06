Cedió un muro de contención en la construcción del edificio del Superior Tribunal de Justicia

La estructura se encontraba lindante a una vivienda, lo que obligó a una familia autoevacuarse. No hubo heridos.

Un muro de contención emplazado en la construcción del nuevo edificio del Superior Tribunal de Justicia cedió anoche, sin dejar persona heridas o víctimas fatales.

Desde el Poder Judicial aclararon que el derrumbe se produjo sobre un muro de contención emplazado a la obra del edificio y lindante a una vivienda en donde reside una reconocida familia de Ushuaia y que por temor a una desgracia se tuvo que autoevacuar. Pese a los momentos angustiantes, la familia pudo salir de la casa ilesa.

En el lugar de la construcción, frente a la Plaza Piedrabuena, se hicieron presentes el director de infraestructura Juan Avellaneda, técnicos de la empresa constructora y funcionarios del STJ para hacer una primera inspección, y bomberos voluntarios.

Hugo Canseco Comandante del Cuartel Central de Bomberos Ushuaia, informó que en el lugar "tuvimos un primer encuentro alrededor de las 22 horas para ver el panorama de esta situación y nos encontramos con el ingeniero, directo de la obra y el Ingeniero Mariano Pombo”.

Junto a ellos, “visitamos la obra y los muros de contención. El director nos dijo que eso se produjo como consecuencia de un desencadenante de situaciones, ya que se les había roto una máquina y no pudieron terminar con el muro, lo que provocó que cayera sobre su propio peso. No fue un muro que cayó por el peso de la tierra, sino por los refuerzos que no se pudieron complementar”

El hormigón era de 8 días y la preocupación se centró con la vivienda que se encontraba en la zona alta. “En las averiguaciones que se hicieron, la vivienda es de una fundación muy importante con pozo romano, a 9 metros de profundidad y en ese mismo terraplén abajo hay un edificio”, indicó el voluntario.

La obra está a cargo de la UTE conformada por la empresa Condor S.A. y Gada S.A.