Transición: Melella le pidió a los vecinos de Río Grande "acompañar a Martín Pérez"

El Intendente sostuvo que "no es fácil estar frente a una gestión" por lo que pidió el acompañamiento en los cuatro años que gobernará Pérez. Además, se esperanzó en el acompañamiento de los intendentes cuando asuma como Gobernador.

El intendente de Río Grande, Gustavo Melella, pidió “todo el acompañamiento” al intendente electo, Martín Pérez, porque “no es fácil estar frente a una gestión”, a pocas horas de comenzar con los encuentros para la transición del Municipio.

“Lo que pido es que lo acompañen mucho al nuevo intendente, a Martín a partir de diciembre, porque la verdad que a veces ser gobernante, ser un referente, no es fácil, porque tenés que estar en las pequeñas y grandes cosas de la ciudad. Los vecinos lo tenemos que acompañar, porque no es fácil estar frente a una gestión”, expresó el gobernador electo a FM Aire Libre.

“Uno como intendente vivió distintas experiencias y hablaría muy mal de mí sino he aprendido y no hago lo contrario. Martín todo nuestro acompañamiento, así como les pido a los vecinos que lo acompañen, el primer compromiso es el mío”, agregó.

Melella mantendrá este miércoles un encuentro con Pérez para comenzar la transición municipal, y para el Jefe comunal “Martín se encuentra con un municipio ordenado, con un Municipio que lo va acompañar, con compañeros y compañeras trabajadores servidores públicos que tienen puesta la camiseta más allá del intendente de turno que esté y que él encuentra ahí una gran puerta de trabajo que le va a ir muy bien”.

“No sirve de nada que a un intendente o gobernador le vaya mal, porque le va mal a la gente. Martín es un tipo joven, capaz con una mirada buena y con gente que lo acompaña y nosotros hemos pasado por esa experiencia y que uno tiene que aprender que el gobernador no tiene que competir con los intendentes”, señaló además.

No obstante, Melella remarcó que su gestión continuará trabajando “todos los días, porque eso no se puede descuidar" a la vez explicó que "empezamos a trabajar y vamos a hacerlo más fuerte en estos próximos días con distintos sectores de la Provincia. No sólo con los que están en un lugar de la administración pública sino con los sectores de la producción, de la economía, del desarrollo, del deporte, de la cultura, de la salud, de la educación”.

Finalmente, el gobernador electo se esperanzó en acompañamiento de los intendentes kirchneristas de las tres ciudades de la Provincia, que asumirán en diciembre próximo: “Creo en el acompañamiento de Martín, Daniel, Walter y legisladores oficialistas y opositores. Yo cuento con el acompañamiento de los intendentes”, dijo.